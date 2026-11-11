Flydde från mataffär efter stöld – körde på väktare

Efter att ha stulit varor från en mataffär flydde personen i bil och körde då på en väktare.
Det var vid 12-tiden på fredagen som polisen fick larm om händelsen vid en mataffär i kommunen.
– En person ska enligt uppgifter ha stulit varor från en mataffär och sedan lämnat platsen i bil. I samband med det ska hon ha kört på en väktare, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.
Det finns inga uppgifter om personskador, enligt polisen.
– Vi har varit på plats och skrivit en anmälan om rån. En kvinna i 45-årsåldern är misstänkt.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.