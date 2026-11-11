Flydde från mataffär efter stöld – körde på väktare

Av Johanna Simonsson

Efter att ha stulit varor från en mataffär flydde personen i bil och körde då på en väktare.



Polisen larmades om att en kvinna stulit varor och kört på en väktare. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 12-tiden på fredagen som polisen fick larm om händelsen vid en mataffär i kommunen.

– En person ska enligt uppgifter ha stulit varor från en mataffär och sedan lämnat platsen i bil. I samband med det ska hon ha kört på en väktare, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Det finns inga uppgifter om personskador, enligt polisen.

– Vi har varit på plats och skrivit en anmälan om rån. En kvinna i 45-årsåldern är misstänkt.