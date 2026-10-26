Debatt: Stötta ridanläggningar i alla kommundelar

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Förslaget att kommunen endast ska satsa på en ridanläggning nära centralorten är helt galet.

Mina barnbarn är knutna till Frillesås ridklubb. När man kommer dit en lördag är det full aktivitet i alla hörn. Flera voltigegrupper som tränar, ridgrupper och knatteridning.

Det är så många barn som har sin fritidsaktivitet i en anläggning nära dem. Många kan gå och cykla tack vare närheten till samhället. Frillesås ridklubb har förutom den vanliga ridskolan en stor voltigeverksamhet som inte finns någon annanstans i kommunen. Det är allt från nybörjare till lag i EM-klass. De har också voltigelag för barn med olika diagnoser. Denna verksamhet är avgörande för de barnens utveckling.

Stallarna är omoderna och behöver byggas om och ridhuset är i behov av renovering. Här behöver kommunen ta ansvar och bevisa att alla kommundelar är lika mycket värda. Allt annat är diskriminering av barnen utanför centralorten!

Annika Börjesson