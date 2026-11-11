Fordonshaveri på E6 – stor trafikpåverkan

Av Linnea Andersson

Ett körfält på E6 är blockerat efter ett fordonshaveri.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Haveriet inträffade omkring klockan 12 på fredagen på E6 i norrgående riktning. En lastbil står delvis i diket vid slutet av påfarten från Kungsbacka centrum.

Ett körfält är blockerat. Händelsen har stor påverkan på trafiken.