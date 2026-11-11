Fordonshaveri på E6 – stor trafikpåverkan

Ett körfält på E6 är blockerat efter ett fordonshaveri.
Haveriet inträffade omkring klockan 12 på fredagen på E6 i norrgående riktning. En lastbil står delvis i diket vid slutet av påfarten från Kungsbacka centrum.
Ett körfält är blockerat. Händelsen har stor påverkan på trafiken.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.