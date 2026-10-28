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DEBATT 2026-11-07 KL. 15:00

Debatt: Inkludering kräver mer än goda intentioner

Debatt: Inkludering kräver mer än goda intentioner
Foto: Pixabay

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Svar på "Så närmar vi oss Kungsbackas potential."

Jag tackar Magdalena Sundqvist för svaret. Samtidigt är det slående att hon i stort sett undviker huvudfrågan i min ursprungliga artikel.

Kärnan i resonemanget var inte att elever aldrig ska undervisas tillsammans eller att särskilda lösningar alltid är bäst. Tvärtom finns självklart pedagogiska undantag och många exempel där inkluderande undervisning fungerar väl. Frågan är om inkludering ska betraktas som ett mål i sig eller som ett verktyg som måste bedömas utifrån vad som faktiskt fungerar för den enskilda eleven.

Här är den svenska skolan i ett internationellt perspektiv närmast unik. Genom skollag, läroplaner, myndighetsstöd och vägledningar har principen om anpassningar i ordinarie undervisning under lång tid varit starkt styrande. Att konstatera detta är inte en åsikt utan ett faktum. Därför är det rimligt att också våga diskutera vilka konsekvenser detta får när elever med mycket olika behov förväntas fungera inom samma ramar.

Magdalena Sundqvist väljer också att kritisera det nya konceptet för utbildningslokaler genom att hänvisa till påstådda klasstorlekar på upp emot 25 respektive 30 elever. Det är dock en beskrivning som ger en, milt uttryckt, felaktig bild.

Syftet med konceptet är inte att styra storleken på klasser. Syftet är att skapa flexibilitet i lokalerna så att rektorer kan organisera undervisningen på olika sätt när verksamheten kräver det. Kungsbackas resurstilldelning bygger på betydligt lägre elevantal än de siffror som lyfts fram. I dag ligger dessutom genomsnittet på ungefär 22 elever i lågstadiet och 23,5 elever i högstadiet. Dessa uppgifter har nyligen redovisats för nämnden där Socialdemokraterna är representerade genom sin andre vice ordförande.

Det kan också noteras att Magdalenas parti till fullo stod bakom de sedan länge beslutade lokalkoncepten. Minnet hos våra kollegor i opposition tycks vara gott, men tämligen selektivt.

Även beskrivningen av undervisningsgrupperna blir missvisande. Det handlar inte om att stödverksamheter har försvunnit. Verksamheten omorganiserades från en central enhet till fler lokala skolenheter efter professionella bedömningar från skolans verksamhet. Bakgrunden var bland annat ett lågt söktryck och flera betydande nackdelar med den tidigare modellen. Att beskriva detta som att stödet monterats ned är att skriva om historien på ett felaktigt sätt, till synes i syfte att plocka politiska poäng.

Det är fullt legitimt att diskutera resurser, organisation och prioriteringar. Men debatten blir inte bättre av halvsanningar eller av att flytta fokus från den grundläggande frågan: Hur säkerställer vi att varje elev får den lärmiljö som ger bäst förutsättningar att lyckas?

Det är den diskussionen jag efterlyste då, och det är den diskussionen jag fortfarande efterlyser nu.

Emanuel Forsell (M),

ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola



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