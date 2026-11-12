Oenighet om beslut gällande intimhygien i omsorgen

Alliansen driver sedan augusti beslutet att kvinnliga omsorgstagare ska kunna välja kvinnlig personal för sin intimhygien. Förvaltningen har gjort en analys som lyfter risker med genomförandet. Under torsdagens nämndmöte diskuterades frågan, och det råder meningsskiljaktigheter om hur det formella beslutet som tagits ska tolkas. (Uppdaterad version)
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