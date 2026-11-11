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NYHETER 2026-11-13 KL. 08:30
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Tågvärd larmade polisen: Narkotikapåverkad man bar kniv

Av Eric Andersson

En tågvärd larmade polis till resecentrum där en passagerare betedde sig märkligt. Väl på plats hittade patrullen såväl knark som kniv på mannen i 20-årsåldern som nu åtalas för tre brott.

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