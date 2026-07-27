Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av

Av Ronny Karlsson, Carl Johan Mårtensson

En motorcykel och personbil ska ha krockat i närheten av Höglanda under tisdagseftermiddagen.

Foto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En trafikolycka med en personbil och en motorcykel inträffade under onsdagseftermiddagen i närheten av Kungsbacka ridhus. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

– Vi är på väg fram just nu. Det ska vara en kollision mellan en motorcykel och en personbil. Vi är framme alldeles strax, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, vid klockan 15.10.

Även ambulans kallades till platsen.

Olyckan ska ha inträffat på väg 978 vid klockan 15.04 och vägen stängdes initialt av.

UPPDATERING 15.30:

Vägen ska fortsatt vara avstängd och påverkan på trafiken mycket stor. Ambulans är framme på platsen men det finns inga uppgifter om personskador ännu.

– Det ska vara tre personer inblandade och röra sig om en bakifrån-kollision. Räddningstjänst har varit framme men lämnat platsen nu och ambulans är på plats, säger Emma Heimdal, teamledare SOS Alarm.

UPPDATERING 15.42:

Vägen ska nu vara öppen.

– Vi har lämnat platsen nu och vägen är åter öppen, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.