Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av

Av Ronny Karlsson, Carl Johan Mårtensson
En motorcykel och personbil ska ha krockat i närheten av Höglanda under tisdagseftermiddagen.
En trafikolycka med en personbil och en motorcykel inträffade under onsdagseftermiddagen i närheten av Kungsbacka ridhus. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.
– Vi är på väg fram just nu. Det ska vara en kollision mellan en motorcykel och en personbil. Vi är framme alldeles strax, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, vid klockan 15.10.
Även ambulans kallades till platsen.
Olyckan ska ha inträffat på väg 978 vid klockan 15.04 och vägen stängdes initialt av.
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Vägen ska fortsatt vara avstängd och påverkan på trafiken mycket stor. Ambulans är framme på platsen men det finns inga uppgifter om personskador ännu.
– Det ska vara tre personer inblandade och röra sig om en bakifrån-kollision. Räddningstjänst har varit framme men lämnat platsen nu och ambulans är på plats, säger Emma Heimdal, teamledare SOS Alarm.
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Vägen ska nu vara öppen.
– Vi har lämnat platsen nu och vägen är åter öppen, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.