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DEBATT 2026-07-25 KL. 15:00

Debatt: Trött på era försvarstal om vården

Debatt: Trött på era försvarstal om vården
Höjda löner inom vården föreslås i debattartikeln.

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Svar på debattartikel: Omsorgen förtjänar en nyanserad diskussion den 2026-07-22

Jag blir så trött på att läsa era försvarstal. Har hört detta i 4 år och fortfarande samma visa. Tänk om man betedde sig så som ledare i privata näringslivet. Sparken för längesen. Alltså, nu får det vara nog. Väljare kräver att politiker ska ha kompetens att kunna sköta om våra äldre, nära och kära.

Vi vet ju att vi äldre (jag är själv 80 år) blir fler. Det har vi känt till i många år, så det har väl inte kommit som en överraskning. Vi kan planera att bygga en dyr Arena för ca 700 miljoner, men inte planera och sköta om våra äldre.

Pengar finns, många härliga miljoner att som kan användas till omsorgsverksamheten. Inga konstigheter, bara att använda skallen och planera för detta. Inga politiska ursäkter, bara att sätta igång och göra som väljarna kräver.

Och sluta att jämföra oss med andra kommuner, det gäller Kungsbacka och inget annat.

Jag vet att det kan vara svårt att få yngre att söka till omsorgen. Höj lönen med flera tusen kronor i månaden. Det har vi råd med.

Personalen ska vara delaktiga på ett betydande sätt vid förändringar. Arbetsmiljön på olika sätt ska också styras av personalen, skyddsombud. Uppskatta era medarbetare, att bry sig om räcker långt.

Minska antalet enhetschefer och istället prova att inför gruppledare som kan verksamheten.

Och kanske du Hravn Forsne och andra i nämnden följa med personalen på olika arbetspass, även nattetid och helger.

Som ledare och ansvarig måste man bry sig.

Janne Heimbrand vilde i Kommunfullmäktige



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