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NYHETER 2026-07-28 KL. 21:00
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Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal

Av Ronny Karlsson

Gränsen för rattfylleri går vid 0,20 promille. Nu döms en kvinna från Kungsbacka efter att ha kört bil med 0,21 promille alkohol i blodet.

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