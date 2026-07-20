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SPORT 2026-07-28 KL. 18:00
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Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet

Av Andreas Linder

Elsa Bergkvist ska hjälpa HK Aranäs tillbaka till Handbollsligan. Men först väntar U18-VM i Rumänien.18-åringen går in i turneringen med två års landslagserfarenhet.
– Jag är tryggare i landslaget idag, säger hon.

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