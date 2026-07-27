Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Badkruka? Då kan det vara läge att hoppa doppet – på en av badplatserna är tempen nu nere på minst sagt friska 16 grader. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Enligt SMHI kan de senaste dagarnas lågtryck vara på väg bort från Kungsbacka. Under torsdagen väntas istället temperaturer på över 25 grader. Men hur det kommer påverka badtempen återstår att se.
Just nu är det i alla fall friskt och svalt i badvattnet och ingen av badplatserna kan skryta med 20-gradigt vatten längre.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 17 grader (28 juli)
Smarholmen: 18 grader (26 juli)
Åsa Vita Sand: 17 grader (28 juli)
Lygnern: 16 grader (28 juli)
Stora Hornsjön: 18 grader (28 juli)
Tjolöholm: 17 grader (28 juli)
Torstensvik: 17 grader (28 juli)
Stora Iglakärr: 19 grader (28 juli)
Hanhals: 17 grader (28 juli)
Lerkils: 18 grader (28 juli)
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.