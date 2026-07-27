Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Av Carl Johan Mårtensson

Badkruka? Då kan det vara läge att hoppa doppet – på en av badplatserna är tempen nu nere på minst sagt friska 16 grader. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Kanske kan det kommande högtrycket få upp badtempen ett par snäpp de kommande dagarna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt SMHI kan de senaste dagarnas lågtryck vara på väg bort från Kungsbacka. Under torsdagen väntas istället temperaturer på över 25 grader. Men hur det kommer påverka badtempen återstår att se.

Just nu är det i alla fall friskt och svalt i badvattnet och ingen av badplatserna kan skryta med 20-gradigt vatten längre.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 17 grader (28 juli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 17 grader (28 juli)

Lygnern: 16 grader (28 juli)

Stora Hornsjön: 18 grader (28 juli)

Tjolöholm: 17 grader (28 juli)

Torstensvik: 17 grader (28 juli)

Stora Iglakärr: 19 grader (28 juli)

Hanhals: 17 grader (28 juli)

Lerkils: 18 grader (28 juli)