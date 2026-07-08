Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-12 KL. 13:00

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?

Av Ronny Karlsson

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?
Lisa Andersson är en moderaterna som svarar om markköp i Kungsbacka. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på debattartikeln "Lägg mer pengar på markköp".

Britt Tönnberg och Lars Eriksson (S) skriver i sin insändare att Kungsbacka kommun köper för lite mark och att den styrande majoriteten är alltför passiv. Men de utelämnar en avgörande detalj.

Kommunen har redan budgeterade medel för markförvärv. Faktum är att vi inte lyckas använda hela den budgeten. Viljan finns men mark måste finnas till salu och vara strategiskt rätt för kommunens utveckling.

Socialdemokraterna verkar tro att det bara är att öppna plånboken. Men verkligheten fungerar inte så.

Ska kommunen köpa mark som inte är strategiskt viktig bara för att kunna säga att vi köpt mer? Ska vi bjuda över andra och driva upp markpriserna med skattebetalarnas pengar? Eller anser Socialdemokraterna att kommunen oftare ska expropriera privat mark?

Vi delar uppfattningen att kommunen behöver mark för framtida bostäder, verksamheter och infrastruktur. Därför köper vi mark när rätt möjligheter uppstår.

Att äga mark är viktigt, men det är inte ett självändamål till vilket pris som helst. Ansvarsfull politik handlar om att köpa rätt mark, på rätt plats och till rätt pris – inte att maximera kommunens markinnehav oavsett kostnad.

Vi kommer fortsätta köpa in mark som är strategiskt lämplig men Moderaterna kommer inte expropriera mark för eventuella framtida ändamål.

Lisa Andersson Kommunalråd (M)

Emanuel Forsell Gruppledare (M)



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-12 KL. 13:00
Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?
DEBATT 2026-07-12 KL. 12:00
Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00
Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
DEBATT 2026-07-11 KL. 10:30
Debatt "Dags för riktig förändring"
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00
Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-11 KL. 10:30
Debatt "Dags för riktig förändring"
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00
Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
DEBATT 2026-07-12 KL. 12:00
Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning
DEBATT 2026-07-12 KL. 13:00
Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?

Fler nyheter

Nöje: Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade mångaNyheter: Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta Nyheter: Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbudSport: Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"
Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta
NYHETER 2026-07-12 KL. 15:00
Premium

Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta

TV-klipp och nyheter

Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbud
2026-07-12 KL. 11:00
Premium

Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbud

Pingisstjärnan om sin sport:
2026-07-12 KL. 09:00
Premium

Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?
2026-07-12 KL. 13:00

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?

Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration
2026-07-11 KL. 15:30
Premium

Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration

Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade många
KULTUR & NÖJE 2026-07-12 KL. 16:45
Premium

Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade många

Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning
DEBATT 2026-07-12 KL. 12:00

Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning

Polis stoppade män som fotograferade
NYHETER 2026-07-12 KL. 08:12

Polis stoppade män som fotograferade

Så varmt är det i vattnet vid din badplats
NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus

Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Premium

Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka

Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28

Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Debatt
DEBATT 2026-07-11 KL. 10:30

Debatt "Dags för riktig förändring"

Förare träffad med grön laser i Fjärås
NYHETER 2026-07-11 KL. 10:11

Förare träffad med grön laser i Fjärås

Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné
KULTUR & NÖJE 2026-07-11 KL. 09:00
Premium

Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné

Bara favoriter på årets andra allsång
KULTUR & NÖJE 2026-07-10 KL. 19:21
Premium

Bara favoriter på årets andra allsång

Vill minska felparkeringar vid badplatser
NYHETER 2026-07-10 KL. 17:46
Premium

Vill minska felparkeringar vid badplatser

Personbilsfel orsakade långa köer på E6
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10

Personbilsfel orsakade långa köer på E6

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Premium

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

"Extraordinär situation" inom Vård och omsorg

Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Premium

Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget

Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen
KRÖNIKOR 2026-07-10 KL. 15:00
Premium

Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Premium

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:35

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00

Debatt: Moderaterna är för mätta

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:15

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
Premium

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-12 KL. 16:45
Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade många
Premium | NYHETER 2026-07-12 KL. 15:00
Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta
DEBATT 2026-07-12 KL. 13:00
Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?
DEBATT 2026-07-12 KL. 12:00
Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning
Premium | NYHETER 2026-07-12 KL. 11:00
Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbud
Premium | SPORT 2026-07-12 KL. 09:00
Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"
NYHETER 2026-07-12 KL. 08:12
Polis stoppade män som fotograferade
Premium | FAMILJ 2026-07-11 KL. 15:30
Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration
NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45
Så varmt är det i vattnet vid din badplats
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00
Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
Premium | NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28
Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.