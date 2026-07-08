Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?

Av Ronny Karlsson

Lisa Andersson är en moderaterna som svarar om markköp i Kungsbacka. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på debattartikeln "Lägg mer pengar på markköp".

Britt Tönnberg och Lars Eriksson (S) skriver i sin insändare att Kungsbacka kommun köper för lite mark och att den styrande majoriteten är alltför passiv. Men de utelämnar en avgörande detalj.

Kommunen har redan budgeterade medel för markförvärv. Faktum är att vi inte lyckas använda hela den budgeten. Viljan finns men mark måste finnas till salu och vara strategiskt rätt för kommunens utveckling.

Socialdemokraterna verkar tro att det bara är att öppna plånboken. Men verkligheten fungerar inte så.

Ska kommunen köpa mark som inte är strategiskt viktig bara för att kunna säga att vi köpt mer? Ska vi bjuda över andra och driva upp markpriserna med skattebetalarnas pengar? Eller anser Socialdemokraterna att kommunen oftare ska expropriera privat mark?

Vi delar uppfattningen att kommunen behöver mark för framtida bostäder, verksamheter och infrastruktur. Därför köper vi mark när rätt möjligheter uppstår.

Att äga mark är viktigt, men det är inte ett självändamål till vilket pris som helst. Ansvarsfull politik handlar om att köpa rätt mark, på rätt plats och till rätt pris – inte att maximera kommunens markinnehav oavsett kostnad.

Vi kommer fortsätta köpa in mark som är strategiskt lämplig men Moderaterna kommer inte expropriera mark för eventuella framtida ändamål.

Lisa Andersson Kommunalråd (M)

Emanuel Forsell Gruppledare (M)