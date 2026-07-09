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NYHETER 2026-07-10 KL. 12:00
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SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

Av Christina Wagner

Sverigedemokraternas båda ledamöter vill få till ett extrainsatt möte i Vård– och omsorgsnämnden efter den senaste tidens utveckling.

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