Förare träffad med grön laser i Fjärås

Natten till lördag sköts det med grön laser i Fjärås, berättar polisen.
Klockan 23.53 på fredagskvällen fick polisen in ett larm där en inringare informerade dem om att någon sköt med grön laser i Fjärås, med sikte på förbipasserande bilar. En av förarna, en kvinna i trettioårsåldern, blev träffad i ögat av lasern så hon blev bländad.
– Det har upprättats en anmälan om misshandel, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.
Kvinnans skadeläge framgår inte.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.