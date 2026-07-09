Förare träffad med grön laser i Fjärås

Av Tove Eliasson

Natten till lördag sköts det med grön laser i Fjärås, berättar polisen.

En kvinna träffades i ögat av grön laser medan hon körde bil. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 23.53 på fredagskvällen fick polisen in ett larm där en inringare informerade dem om att någon sköt med grön laser i Fjärås, med sikte på förbipasserande bilar. En av förarna, en kvinna i trettioårsåldern, blev träffad i ögat av lasern så hon blev bländad.

– Det har upprättats en anmälan om misshandel, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Kvinnans skadeläge framgår inte.