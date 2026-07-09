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NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
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Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Hus och lägenheter till salu är en vanlig syn på Hemnet. Skogsfastigheter är en desto mer ovanlig syn, men nu ligger inte mindre än två skogsfastigheter i Kungsbackatrakterna ute till salu.
– Det är två rena skogsfastigheter, säger Mikael Axelsson, mäklare på Areal.

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