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KULTUR & NÖJE 2026-07-11 KL. 09:00
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Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné

Av Ronny Karlsson

Musik har alltid varit viktigt för Hans Helander. Men kanske har det aldrig tidigare varit lika roligt som nu.
– Det är förstås ett erkännande för mig, säger han om att åka på stor turné som medlem i Banna Sona Band.

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