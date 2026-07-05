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DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00

Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur

Av Ronny Karlsson

Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
Max Ramström och Maria Gathendal. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Alla i Kungsbacka har rätt till Kultur"

Kultur är en viktig del av ett levande samhälle och vi delar ambitionen att fler ska få tillgång till ett rikt kulturliv. Samtidigt behöver diskussionen om finansiering vara mer nyanserad än vad DIK:s rapport ger uttryck för.

Den offentliga kulturfinansieringen i Sverige håller nu på att förändras, men svaret kan inte enbart vara ökade kommunala och statliga anslag. För Moderaterna handlar det om att värna skattebetalarnas pengar och samtidigt säkerställa att kärnverksamheter som skola, vård och omsorg fungerar. Då behöver kulturpolitiken i högre grad kompletteras med privat finansiering, sponsring, stiftelser och samverkan med näringslivet.

I kommunen prioriterar vi de grupper där vi kan göra störst skillnad. Barn och unga ska ha tillgång till kultur, kulturskola och skapande verksamhet. Äldre ska kunna ta del av kultur som motverkar ensamhet och stärker livskvaliteten. Människor i utsatta situationer ska inte stängas ute från kulturlivet. Vi behöver hushålla med våra gemensamma skattemedel och inte slösa pengar i onödan.

Det är också svårt att göra rättvisande jämförelser mellan kommuner utan att beakta lokala förutsättningar. Kungsbacka har ett unikt läge nära Göteborg, vilket innebär att invånare har tillgång till ett av Nordens mest omfattande kulturutbud inom pendelavstånd.

Samtidigt ska det understrykas att både Kungsbacka kommun och Region Halland bedriver en stark och uppskattad kulturverksamhet. Bibliotek, kulturskola, föreningsliv och regionala kulturinstitutioner i Halland håller hög kvalitet och bidrar till ett levande kulturliv i hela regionen.

Vår inriktning är därför inte mindre kultur, utan en mer hållbar modell där offentliga medel används ansvarsfullt och där fler aktörer delar på ansvaret. Det stärker kulturen på sikt och frigör resurser till de verksamheter som måste fungera varje dag.

Maria Gathendahl (M)

Vice ordförande nämnden för Kultur & Fritid

Max Ramström (M)

Ledamot driftnämnden för Kultur och skola



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