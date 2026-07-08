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DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus

Av Ronny Karlsson

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
Stefan Jägnert, Sverigedemokraterna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Moderaterna skriver vackert om Kungsbackas småhuskaraktär, ägande, trygghet och vikten av att värna kommunens själ. Det låter bra, men framstår mest som valfläsk. Detta är linjen vi Sverigedemokrater drivit länge, utan att få gehör från Moderaterna.

Men problemet är att Moderaternas ord inte stämmer med den politik man för.

Samtidigt som M säger sig vilja värna småhuskaraktären och inte bygga högre än fem våningar i Kungsbacka stad, ser vi hur planer ändå öppnar för betydligt högre exploatering, i vissa fall ända upp till 16 våningar. Det är svårt att kalla det småskalighet. Det är svårt att kalla det varsam utveckling. Och det är svårt att förstå hur det rimmar med att bevara Kungsbackas själ.

Moderaterna kritiserar Socialdemokraternas förslag om 2 000 nya hyreslägenheter på fem år, vilket är högst befogat. Men samtidigt har Moderaterna själva varit med och drivit fram planer som öppnar för mer förtätning, höghus och fler flerbostadshus i delar av kommunen där småhuskaraktären borde vara självklar.

Det duger inte att tala varmt om villor och småhus i debattartiklar, om man samtidigt möjliggör en utveckling som steg för steg bygger bort just det man säger sig vilja försvara.

Kungsbackaborna behöver raka besked. Ska småhuskaraktären vara norm på riktigt, eller bara något man lyfter när opinionen kräver det? Ska Onsala, Vallda, Fjärås, Särö, Kullavik och Åsa få behålla sin karaktär, eller ska man fortsätta pressa på sin förtätningslinje som många invånare aldrig har efterfrågat?

Vi säger nej till Socialdemokraternas kursändring. Men vi säger också nej till en moderat linje där man talar om småhus i rubrikerna, samtidigt som planerna leds åt motsatt håll.

Kungsbacka ska växa varsamt. Inte genom politisk tvångsblandning, inte genom höghus där de inte hör hemma och inte på bekostnad av trygghet, natur och människors livsmiljö.

Att värna Kungsbackas själ kräver mer än fina formuleringar. Det kräver tydliga och skarpa beslut. Sverigedemokraterna säger nej till valfläsk, stora höghusplaner och förtätningar.

Stefan Jägnert

Gruppledare

SD Kungsbacka



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