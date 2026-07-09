Vill minska felparkeringar vid badplatser

Soliga sommardagar kan badgäster som vill parkera så nära stranden som möjligt bli ett säkerhetsproblem. Nu gör Kungsbacka kommun tillsammans med räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis en informationssatsning som ska få fler att inse att felparkeringar kan riskera andra människors liv.
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