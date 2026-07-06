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DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
"Anläggningen, som beräknas stå klar 2030 till en kostnad av 1,6 miljarder kronor, byggs därför att dagens reningsverk till stora delar har sitt ursprung på 1960-talet", skriver debattörerna. Foto: Pixabay

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När vi investerar i framtidens infrastruktur handlar det inte bara om att lösa dagens problem, utan om att ta ansvar för kommande generationer. Utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk är därför inte bara en teknisk satsning – det är Kungsbackas största miljöprojekt någonsin.

Anläggningen, som beräknas stå klar 2030 till en kostnad av 1,6 miljarder kronor, byggs därför att dagens reningsverk till stora delar har sitt ursprung på 1960-talet. Under många år har nödvändiga renoveringar fått vänta i avvaktan på en total modernisering. Samtidigt behöver kapaciteten öka för att möta en växande befolkning och för att förbättra vattenkvaliteten i Kungsbackafjorden.

Det som gör projektet unikt är de höga klimat- och hållbarhetsambitionerna. Målet är att anläggningen ska vara energineutral och dessutom klimatpositiv, vilket innebär att den ska bidra till större utsläppsminskningar än de utsläpp den själv orsakar. Klimatpåverkan vägs in i tekniska val, upphandlingar och projektering för att säkerställa att investeringarna ger största möjliga miljönytta.

Projektet ligger också i framkant när det gäller innovation och digitalisering. En digital tvilling av reningsverket ska användas för att optimera drift och processer, vilket skapar bättre styrning, högre effektivitet och minskad resursförbrukning.

En annan viktig del är satsningen på tekniskt vatten. Genom att återanvända renat vatten för interna ändamål kan förbrukningen av dricksvatten minska med upp till 15 000 kubikmeter per år – motsvarande ungefär 120 villors årsförbrukning. På sikt utreds även möjligheten att använda renat vatten utanför anläggningen, exempelvis för bevattning, vilket kan bli en viktig resurs i ett förändrat klimat.

Hammargård är därför långt mer än ett avloppsreningsverk. Det är en investering i renare hav, smartare resursanvändning, modern teknik och ett hållbart växande Kungsbacka. När vi bygger för framtiden ska vi göra det med höga ambitioner – för miljön, för invånarna och för kommande generationer.

Monica Neptun (L), ordförande i Nämnden för Teknik

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