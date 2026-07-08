Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning

Av Ronny Karlsson

SD varnar för en skatthöjning i ett svar till S. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna försöker nu få Kungsbackaborna att tro att valet står mellan ett halvt paket kaffe och 60 lärare. Det låter slagkraftigt, men det är en ren lögn.

I deras egen budget framgår vad det egentligen handlar om. Socialdemokraterna vill höja skatten 2027 och ta in ytterligare 45 miljoner kronor från Kungsbackaborna.

När invånarna får behålla lite mer av sin egen lön kallar Socialdemokraterna det för ett halvt paket kaffe. Men när samma pengar hamnar i kommunens kassa, då är det plötsligt 45 miljoner kronor.

Så ser socialdemokratisk matematik ut.

För oss är det enklet, skattepengar växer inte på träd. De kommer från människor som arbetar, driver företag, betalar bolån, handlar mat och försöker få ekonomin att gå ihop. Då ska kommunen visa respekt för varje skattekrona, inte reflexmässigt kräva mer och mer för politiska experiment.

Skolan är viktig! Lärare behöver bättre förutsättningar, elever behöver mer stöd, mer arbetsro och tydligare fokus på kunskap. Men det är skamligt att låtsas som att varje krona som inte tas ut i höjd skatt automatiskt är en krona mindre till skolan.

Socialdemokraterna vill göra detta till en fråga om kaffe, i själva verket handlar det om synen på invånarnas pengar. De ser skattesänkningen som ett problem, vi ser den som respekt för Kungsbackabornas pengar.

Kungsbacka behöver en politik som prioriterar skola, omsorg och trygghet, men som också vågar säga nej till flumprojkekt. Inte en Socialdemokratisk opposition som först lovar allt till alla och sedan skickar notan till vanligt folk.

Pengarna tillhör inte Socialdemokraterna även om nu tycks tro det, de tillhör Kungsbackaborna.

Stefan Jägnert

Gruppledare

SD Kungsbacka

Carita Boulwén

Riksdagsledamot

Ledamot Fullmäktige

SD Kungsbacka