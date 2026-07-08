SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag

Av Carl Johan Mårtensson

Helgen ser ut att bjuda på en rejäl värmebölja. SMHI uppmanar därför allmänheten att vara extra uppmärksam på äldre, småbarn och personer med sjukdomar.

– Det här kan bli besvärligt, säger Lovisa Andersson, meteorolog vid SMHI.



Från och med klockan 10 idag och tills vidare varnar SMHI för höga temperaturer på västkusten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vädervarningarna har haglat tätt den senaste tiden. I början av veckan utfärdade SMHI varningar för både kuling och stormbyar över Kungsbacka. Dessutom har väderinstitutet under veckan varnat för stor risk för skogsbrand, den varningen ligger fortsatt kvar.

Nu varnar väderinstitutet för att det riskerar att bli rejält varmt i Kungsbacka och på västkusten från och med klockan 10 idag och tills vidare.

– Vi ser att vi väntas få temperaturer på minst 26 grader och det ska vara så ett visst antal dygn framåt. Även nästa vecka ser ut att bli riktigt varm och torr, säger Lovisa Andersson.

SMHI uppmanar därför allmänheten att vara extra uppmärksam på personer i sin närhet som påverkas av värmen.

– Det här kan bli besvärligt för äldre, personer med underliggande sjukdomar och småbarn.





Så blir helgvädret

Både under fredagen och lördagen väntas sol varvat med moln och, som sagt, höga temperaturer.

– Temperaturmässigt är det lite svalare precis vid kustbandet men annars blir det mellan 23 till 27 grader under dagen. Det ligger på en vind från havet så det blir lite svalare längs kusten.

Under söndagen kan det bli ännu varmare.

– På söndag kan det bli upp mot 28 grader. Då är det även lite varmare ut mot kusten eftersom det är mer frånlandsvind. Det kan också bli någon skur på söndag under dagen, säger Lovisa Andersson.





Det ska du tänka på i värmen

Drick mer vatten: Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.

Ordna en sval miljö: Använd gardiner, persienner och markiser för att hålla värmen ute när solen skiner in. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

Svalka dig: En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Ta det lugnt: Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.

Var uppmärksam på kroppens varningssignaler: Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist.

Förvara läkemedel rätt: Vissa mediciner ska förvaras svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs instruktionerna på förpackningen.

Källa: Krisinformation.se