Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Av Tove Eliasson

Två bilar ska ha krockat på E6 i riktning mot Göteborg.



Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in kvart i elva på lördagsförmiddagen, och det ska röra sig om två personbilar som har kolliderat på E6 i riktning mot Göteborg, i höjd med Kungsbacka centrum. Olyckan har resulterat i stor köbildning på E6 under förmiddagen, då ett körfält är blockerat.

Varken räddningstjänst eller polis har så mycket information om händelseförloppet i nuläget, och enligt räddningstjänstens ledningscentral ska de inte ha åkt på olyckan.

Skadeläget är oklart.