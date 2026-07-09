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Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Av Tove Eliasson

Två bilar ska ha krockat på E6 i riktning mot Göteborg.

Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in kvart i elva på lördagsförmiddagen, och det ska röra sig om två personbilar som har kolliderat på E6 i riktning mot Göteborg, i höjd med Kungsbacka centrum. Olyckan har resulterat i stor köbildning på E6 under förmiddagen, då ett körfält är blockerat.

Varken räddningstjänst eller polis har så mycket information om händelseförloppet i nuläget, och enligt räddningstjänstens ledningscentral ska de inte ha åkt på olyckan.

Skadeläget är oklart.



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