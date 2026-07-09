Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Två bilar ska ha krockat på E6 i riktning mot Göteborg.
Larmet kom in kvart i elva på lördagsförmiddagen, och det ska röra sig om två personbilar som har kolliderat på E6 i riktning mot Göteborg, i höjd med Kungsbacka centrum. Olyckan har resulterat i stor köbildning på E6 under förmiddagen, då ett körfält är blockerat.
Varken räddningstjänst eller polis har så mycket information om händelseförloppet i nuläget, och enligt räddningstjänstens ledningscentral ska de inte ha åkt på olyckan.
Skadeläget är oklart.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.