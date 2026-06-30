Debatt: Lägg mer pengar på markköp

Dagens debattörer tycker mer pengar ska läggas på markköp. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka har ett mycket attraktivt läge för näringslivet. Vi har nära till motorvägen, vi har tågförbindelser etc. Vi har i närtid sett att Dagab önskar etablera sig i vår kommun och erbjuder många arbetstillfällen. Vi har nya verksamhetsområden där företag etablerar sig. Men de styrande är alltför passiva.

Kungsbacka kommun äger för lite mark vilket innebär begränsningar. Genom att köpa på sig mark ökar kommunen sin möjlighet att styra och att attrahera företag. Äger man mark så bestämmer man i stort sett hur marken ska användas. Att kunna erbjuda företagen, små som stora markområden att bygga på är en viktig faktor för att locka dem till Kungsbacka kommun. Att företag etablerar sig i vår kommun ger såklart arbetstillfällen men det ger även våra duktiga småföretagare möjlighet till nya kunder.

Vi socialdemokrater har i våra senaste budgetförslag velat lägga mer pengar på markinköp än vad den styrande högern vill. Ska vi bli Västsveriges mest företagsvänliga kommun så måste det göras mer än att ha en from önskan.

Britt Tönnberg (S), ledamot i byggnadsnämnden

Lars Eriksson (S), gruppledare och ledamot i byggnadsnämnden

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