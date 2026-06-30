Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-05 KL. 15:00

Debatt: Lägg mer pengar på markköp

Debatt: Lägg mer pengar på markköp
Dagens debattörer tycker mer pengar ska läggas på markköp. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka har ett mycket attraktivt läge för näringslivet. Vi har nära till motorvägen, vi har tågförbindelser etc. Vi har i närtid sett att Dagab önskar etablera sig i vår kommun och erbjuder många arbetstillfällen. Vi har nya verksamhetsområden där företag etablerar sig. Men de styrande är alltför passiva.

Kungsbacka kommun äger för lite mark vilket innebär begränsningar. Genom att köpa på sig mark ökar kommunen sin möjlighet att styra och att attrahera företag. Äger man mark så bestämmer man i stort sett hur marken ska användas. Att kunna erbjuda företagen, små som stora markområden att bygga på är en viktig faktor för att locka dem till Kungsbacka kommun. Att företag etablerar sig i vår kommun ger såklart arbetstillfällen men det ger även våra duktiga småföretagare möjlighet till nya kunder.

Vi socialdemokrater har i våra senaste budgetförslag velat lägga mer pengar på markinköp än vad den styrande högern vill. Ska vi bli Västsveriges mest företagsvänliga kommun så måste det göras mer än att ha en from önskan.

Britt Tönnberg (S), ledamot i byggnadsnämnden

Lars Eriksson (S), gruppledare och ledamot i byggnadsnämnden

Läs mer debatt:

Debatt: Stimulera spontan lek och idrott

Debatt: Valsedlar är spikade och klara

Debatt: Tillsammans utvecklar vi vår stad



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-05 KL. 15:00
Debatt: Lägg mer pengar på markköp
DEBATT 2026-07-05 KL. 13:30
Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt
DEBATT 2026-07-04 KL. 15:00
Debatt: Inte lämpliga på vägarna
DEBATT 2026-07-04 KL. 13:30
Debatt: Förlorade år för Sverige
DEBATT 2026-07-04 KL. 10:41
Debatt: Hälsa är en frihetsfråga för alla
DEBATT 2026-07-02 KL. 14:00
Debatt: Fler oroar sig för sina barn och äldre i hettan
DEBATT 2026-07-02 KL. 10:00
Debatt: Så enkelt minskas farliga omkörningar
DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00
Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00
Debatt: MP styr mot hållbarhet
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00
Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-04 KL. 15:00
Debatt: Inte lämpliga på vägarna
DEBATT 2026-07-05 KL. 13:30
Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt
DEBATT 2026-07-04 KL. 10:41
Debatt: Hälsa är en frihetsfråga för alla
DEBATT 2026-07-04 KL. 13:30
Debatt: Förlorade år för Sverige
DEBATT 2026-07-05 KL. 15:00
Debatt: Lägg mer pengar på markköp

Fler nyheter

Just nu: Olycka på E6 orsakar köerSport: Kungsbackabon som har vunnit EM – i fitnessKultur: Ny satsning: Mer kultur till äldre på boendenKrim: Två åtalas – misstänks för grovt narkotikabrott
Nya krav för båtar – ska kontrolleras för miljögifter
NYHETER 2026-07-05 KL. 16:45

Nya krav för båtar – ska kontrolleras för miljögifter

TV-klipp och nyheter

Kungsbackabon som har vunnit EM – i fitness
2026-07-05 KL. 15:45
Premium

Kungsbackabon som har vunnit EM – i fitness

Författaren lyfter kvinnor till sjöss i ny barnbok
2026-07-05 KL. 09:00
Premium

Författaren lyfter kvinnor till sjöss i ny barnbok

"Handlar om att utmana normer"

Ny satsning: Mer kultur till äldre på boenden
2026-07-05 KL. 13:00
Premium

Ny satsning: Mer kultur till äldre på boenden

Två åtalas – misstänks för grovt narkotikabrott
2026-07-05 KL. 11:00
Premium

Två åtalas – misstänks för grovt narkotikabrott

Hjälp efter ovanlig fisketur och taxichaufför hyllas
ÅSIKTER 2026-07-05 KL. 19:00

Hjälp efter ovanlig fisketur och taxichaufför hyllas

Här är senaste tiden alla ros och ris

Debatt: Lägg mer pengar på markköp
DEBATT 2026-07-05 KL. 15:00

Debatt: Lägg mer pengar på markköp

Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt
DEBATT 2026-07-05 KL. 13:30

Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt

Konstnärer med nytt koncept för att nå ut
NYHETER 2026-07-04 KL. 17:00
Premium

Konstnärer med nytt koncept för att nå ut

Smyckesstölder i Kungsbackatrakten
NYHETER 2026-07-04 KL. 15:25
Premium

Smyckesstölder i Kungsbackatrakten

Debatt: Inte lämpliga på vägarna
DEBATT 2026-07-04 KL. 15:00

Debatt: Inte lämpliga på vägarna

Debatt: Förlorade år för Sverige
DEBATT 2026-07-04 KL. 13:30

Debatt: Förlorade år för Sverige

80 miljoner i insats – stora satsningar väntar i regionen
NYHETER 2026-07-04 KL. 13:00
Premium

80 miljoner i insats – stora satsningar väntar i regionen

Debatt: Hälsa är en frihetsfråga för alla
DEBATT 2026-07-04 KL. 10:41

Debatt: Hälsa är en frihetsfråga för alla

Tonåring döms – A-traktor kördes för snabbt
NYHETER 2026-07-04 KL. 09:45
Premium

Tonåring döms – A-traktor kördes för snabbt

50 år i bilverkstan – nu säljer Benny firman
FAMILJ 2026-07-04 KL. 09:00
Premium

50 år i bilverkstan – nu säljer Benny firman

"Har redan separationsångest till alla mina verktyg"

Spännande Draknäste för unga företagare
NYHETER 2026-07-03 KL. 19:30
Premium

Spännande Draknäste för unga företagare

Bibliotekarien hittade hem bland berättelserna
NYHETER 2026-07-03 KL. 17:00
Premium

Bibliotekarien hittade hem bland berättelserna

Nöjeskrönika: Måsarnas intåg på skatornas territorium
NYHETER 2026-07-03 KL. 15:45
Premium

Nöjeskrönika: Måsarnas intåg på skatornas territorium

Personbil har kört in i en vägg – polis larmades
NYHETER 2026-07-03 KL. 15:22

Personbil har kört in i en vägg – polis larmades

Dubbla trafikolyckor på E6:
NYHETER 2026-07-03 KL. 12:41

Dubbla trafikolyckor på E6: "Stor påverkan"

Relationen tog slut – nu åtalas en man för två brott
NYHETER 2026-07-03 KL. 12:15
Premium

Relationen tog slut – nu åtalas en man för två brott

Förening kan tvingas lägga ned:
NYHETER 2026-07-03 KL. 11:45
Premium

Förening kan tvingas lägga ned: "Väldigt trist"

Efter regn och rusk – solig helg väntar
NYHETER 2026-07-03 KL. 11:09

Efter regn och rusk – solig helg väntar

Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av
NYHETER 2026-07-03 KL. 08:05

Nedfallet träd – båda körfälten stängdes av

Polisjakt efter MC – föraren vägrade stanna
NYHETER 2026-07-03 KL. 07:45

Polisjakt efter MC – föraren vägrade stanna

Ägaren kämpar vidare – ska ha öppet utan alkohol
NYHETER 2026-07-03 KL. 06:45
Premium

Ägaren kämpar vidare – ska ha öppet utan alkohol

GAIS-tränaren sålde huset – så ser han på problemet
NYHETER 2026-07-02 KL. 21:00
Premium

GAIS-tränaren sålde huset – så ser han på problemet

Köpte hus i Onsala – två dagar efter inflytt började helvetet
NYHETER 2026-07-02 KL. 20:00
Premium

Köpte hus i Onsala – två dagar efter inflytt började helvetet

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

ÅSIKTER 2026-07-05 KL. 19:00
Hjälp efter ovanlig fisketur och taxichaufför hyllas
NYHETER 2026-07-05 KL. 16:45
Nya krav för båtar – ska kontrolleras för miljögifter
NYHETER 2026-07-05 KL. 16:41
Olycka på E6 orsakar köer
Premium | SPORT 2026-07-05 KL. 15:45
Kungsbackabon som har vunnit EM – i fitness
DEBATT 2026-07-05 KL. 15:00
Debatt: Lägg mer pengar på markköp
DEBATT 2026-07-05 KL. 13:30
Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-05 KL. 13:00
Ny satsning: Mer kultur till äldre på boenden
Premium | NYHETER 2026-07-05 KL. 11:00
Två åtalas – misstänks för grovt narkotikabrott
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-05 KL. 09:00
Författaren lyfter kvinnor till sjöss i ny barnbok
Premium | NYHETER 2026-07-04 KL. 17:00
Konstnärer med nytt koncept för att nå ut
Premium | NYHETER 2026-07-04 KL. 15:25
Smyckesstölder i Kungsbackatrakten
DEBATT 2026-07-04 KL. 15:00
Debatt: Inte lämpliga på vägarna

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.