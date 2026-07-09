Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Högsommarvärmen verkar vara här för att stanna över helgen, perfekt badväder med andra ord. Här är de senaste mätningarna för vattentemperaturerna.
Badvattentemperaturerna verkar stiga i takt med att högsommarvärmen letar sig in i kommunen. De senaste dagarna har bjudit på sol och varma temperaturer, och i vattnet är det nu över 20 grader på sina håll.
Så varmt är det på din badplats just nu
Gårda brygga: 20 grader (11 juli)
Utholmen: 20 grader (11 juli)
Smarholmen: 18 grader (5 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (10 juli)
Lygnern: 21 grader (11 juli)
Stora Hornsjön: 21 grader (11 juli)
Tjolöholm: 21 grader (11 juli)
Torstensvik: 20 grader (11 juli)
Hanhals: 20 grader (11 juli)
Lerkil: 19 grader (11 juli)
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.