Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Av Tove Eliasson

Högsommarvärmen verkar vara här för att stanna över helgen, perfekt badväder med andra ord. Här är de senaste mätningarna för vattentemperaturerna.

Så varmt är det i vattnet vid din badplats
Vattentemperaturerna har stigit på flera badplatser under veckan. Arkivbild: Annika Tennby

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Badvattentemperaturerna verkar stiga i takt med att högsommarvärmen letar sig in i kommunen. De senaste dagarna har bjudit på sol och varma temperaturer, och i vattnet är det nu över 20 grader på sina håll.


Så varmt är det på din badplats just nu

Gårda brygga: 20 grader (11 juli)

Utholmen: 20 grader (11 juli)

Smarholmen: 18 grader (5 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (10 juli)

Lygnern: 21 grader (11 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (11 juli)

Tjolöholm: 21 grader (11 juli)

Torstensvik: 20 grader (11 juli)

Hanhals: 20 grader (11 juli)

Lerkil: 19 grader (11 juli)



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45
Så varmt är det i vattnet vid din badplats
Premium | NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28
Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
NYHETER 2026-07-11 KL. 10:11
Förare träffad med grön laser i Fjärås
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 17:46
Vill minska felparkeringar vid badplatser
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10
Personbilsfel orsakade långa köer på E6
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01
Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50
SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01
Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

Fler nyheter

Lista: Så varmt är det i vattnet vid din badplatsBlåljus: Olycka på E6 – kollision mellan personbilarBlåljus: Förare träffad med grön laser i FjäråsKultur: Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné
Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration
FAMILJ 2026-07-11 KL. 15:30
Premium

Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats
2026-07-11 KL. 14:45

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
2026-07-11 KL. 13:00
Premium

Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka

Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné
2026-07-11 KL. 09:00
Premium

Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
2026-07-11 KL. 14:00

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus

Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28

Olycka på E6 – kollision mellan personbilar

Debatt
DEBATT 2026-07-11 KL. 10:30

Debatt "Dags för riktig förändring"

Förare träffad med grön laser i Fjärås
NYHETER 2026-07-11 KL. 10:11

Förare träffad med grön laser i Fjärås

Bara favoriter på årets andra allsång
KULTUR & NÖJE 2026-07-10 KL. 19:21
Premium

Bara favoriter på årets andra allsång

Vill minska felparkeringar vid badplatser
NYHETER 2026-07-10 KL. 17:46
Premium

Vill minska felparkeringar vid badplatser

Personbilsfel orsakade långa köer på E6
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10

Personbilsfel orsakade långa köer på E6

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Premium

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

"Extraordinär situation" inom Vård och omsorg

Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Premium

Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget

Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen
KRÖNIKOR 2026-07-10 KL. 15:00
Premium

Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Premium

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:35

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00

Debatt: Moderaterna är för mätta

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:15

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
Premium

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:15

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel
NYHETER 2026-07-10 KL. 06:45
Premium

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel

Utmaning med flera olika projekt i samma område
NYHETER 2026-07-09 KL. 21:00
Premium

Utmaning med flera olika projekt i samma område

En miljon besök varje år vid arenan i byggtider

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade
NYHETER 2026-07-09 KL. 20:00
Premium

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade

"Kommer att se ut som en relativt färdig arena utifrån under nästa höst"

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka
KULTUR & NÖJE 2026-07-09 KL. 19:00
Premium

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor
FOTBOLL 2026-07-09 KL. 17:30
Premium

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor

Mängder med matcher när Gothia Cup inleds på måndag

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FAMILJ 2026-07-11 KL. 15:30
Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration
NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45
Så varmt är det i vattnet vid din badplats
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00
Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
Premium | NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28
Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
DEBATT 2026-07-11 KL. 10:30
Debatt "Dags för riktig förändring"
NYHETER 2026-07-11 KL. 10:11
Förare träffad med grön laser i Fjärås
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-11 KL. 09:00
Musik viktigt genom hela livet – Nu åker Hans på stor turné
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-10 KL. 19:21
Bara favoriter på årets andra allsång
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 17:46
Vill minska felparkeringar vid badplatser
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10
Personbilsfel orsakade långa köer på E6
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.