Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Av Tove Eliasson

Högsommarvärmen verkar vara här för att stanna över helgen, perfekt badväder med andra ord. Här är de senaste mätningarna för vattentemperaturerna.



Vattentemperaturerna har stigit på flera badplatser under veckan. Arkivbild: Annika Tennby

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Badvattentemperaturerna verkar stiga i takt med att högsommarvärmen letar sig in i kommunen. De senaste dagarna har bjudit på sol och varma temperaturer, och i vattnet är det nu över 20 grader på sina håll.





Så varmt är det på din badplats just nu

Gårda brygga: 20 grader (11 juli)

Utholmen: 20 grader (11 juli)

Smarholmen: 18 grader (5 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (10 juli)

Lygnern: 21 grader (11 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (11 juli)

Tjolöholm: 21 grader (11 juli)

Torstensvik: 20 grader (11 juli)

Hanhals: 20 grader (11 juli)

Lerkil: 19 grader (11 juli)