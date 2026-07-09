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NYHETER 2026-07-12 KL. 08:12

Polis stoppade män som fotograferade

Två män ertappades och misstänkts nu för brott i närheten av Ringhals under lördagen.

Polis stoppade män som fotograferade
Polis kallades till kärnkraftverket i Ringhals under lördagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var efter lunch på lördagen som skyddsvakter slog larm till polisen efter att två män fotograferat vid kärnkraftverket i Ringhals.

– Det ligger vid havet, så det händer då och då att vi får in sådana här ärenden, säger Jens Andersson, presstalesperson hos polisen, till Aftonbladet.

Området vid Ringhals är ett skyddsområde och därför får man inte ta bilder.

Polisen beslagtog mobiltelefonerna för männen i samband med insatsen.

– Oavsett om det har skett oavsiktligen eller uppsåtligen så är det ett brott. Nu fortsätter utredningen, säger Jens Andersson.



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