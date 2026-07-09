Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av

Av Carl Johan Mårtensson

En olycka har inträffat på E6:an norr om Varberg. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Båda körfälten var under en priod helt avstängda i norrgående riktning mot Kungsbacka.



Montage: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 13.16 efter att två personbilar kolliderat i höjd med Brotorp.

– Vi har, tillsammans med räddningstjänst och ambulans ryckt ut till den här olyckan, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson.

– Enligt de första uppgifterna ska det ha skett en sammanstötning mellan två personbilar i samband med att en av bilarna tvingats stanna på grund av punktering.

En person ska ha skadats och undersöks just nu av ambulans. Båda körfälten i norrgående riktning ska vara helt avstängda.

– Man räknar inte med att det ska vara så någon längre stund, det är under ett kort tag som man valt att stänga av helt för att kunna ta hand om en skadad person, säger Håkansson.

Vid 14.45 kunde trafiken rulla på som vanligt igen.