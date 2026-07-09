Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av

En olycka har inträffat på E6:an norr om Varberg. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Båda körfälten var under en priod helt avstängda i norrgående riktning mot Kungsbacka.
Larmet kom in klockan 13.16 efter att två personbilar kolliderat i höjd med Brotorp.
– Vi har, tillsammans med räddningstjänst och ambulans ryckt ut till den här olyckan, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson.
– Enligt de första uppgifterna ska det ha skett en sammanstötning mellan två personbilar i samband med att en av bilarna tvingats stanna på grund av punktering.
En person ska ha skadats och undersöks just nu av ambulans. Båda körfälten i norrgående riktning ska vara helt avstängda.
– Man räknar inte med att det ska vara så någon längre stund, det är under ett kort tag som man valt att stänga av helt för att kunna ta hand om en skadad person, säger Håkansson.
Vid 14.45 kunde trafiken rulla på som vanligt igen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.