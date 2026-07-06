Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen

Av Ronny Karlsson

Carita Boulwén. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Magdalena Sundqvist och (S) fortsätter att förvränga sanningen om Sverigedemokraternas politik och om vår budget, samma retorik återkommer gång på gång. Socialdemokraterna väljer ut de delar som passar deras berättelse, utelämnar resten och hoppas att ingen granskar fakta. Kungsbackaborna förtjänar bättre än en debatt som bygger på osanningar och lösryckta påståenden.

Sverigedemokraternas politik är tydlig. Kommunens kärnuppdrag ska alltid prioriteras först. Skolan, äldreomsorgen, tryggheten och stödet till barn och unga ska gå före symbolpolitik och projekt som inte stärker välfärden.

Därför ställer vi oss bakom Alliansens förstärkningar på 93 miljoner från 2027. I dessa ingår bland annat 45 miljoner till skolan, vilket ligger helt i linje med vår politik. Utöver detta lägger Sverigedemokraterna ytterligare satsningar på 53,1 miljoner. Bara våra riktade satsningar på barn, unga och skolan uppgår till över 20 miljoner, bland annat till elevhälsa, akutskola, bättre skolmåltider och sommarlovskort.

Ändå påstår Socialdemokraterna att Sverigedemokraterna satsar minst på skolan. Det är direkt vilseledande och politiskt ohederligt.

Sundqvist skriver att vi ger med ena handen och tar med den andra. Men det är Socialdemokraterna som gör just det. De lovar mer till välfärden, men deras lösning är att ta mer pengar från kommuninvånarna genom en skattehöjning på 45 miljoner. Och det lär inte stanna där när de samtidigt vill bygga ut bidragssystemen och öka kommunens kostnader.

Det är samma politik vi ser nationellt. När Socialdemokraternas politik får genomslag blir Sverige fattigare. Högre skatter, högre kostnader och fler bidrag. Det skapar mindre frihet för hushållen, sämre drivkrafter att arbeta och mindre respekt för människors egna pengar.

Vi väljer en annan väg. Vi prioriterar skolan, omsorgen och tryggheten genom att använda skattebetalarnas pengar ansvarsfullt, prioritera bort sådant som inte hör till kommunens kärnuppdrag och stärka välfärden utan att göra Kungsbackaborna fattigare.

Låt inte (S) göra Kungsbacka fattigare.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

Stefan Jägnert (SD)

Gruppledare

Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige