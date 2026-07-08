Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott

Polispatrullen fattade misstanke om en moped som gick misstänkt snabbt. Nu misstänks en tonåring för olovlig körning.
Det var vid 20-tiden under torsdagskvällen som en polispatrull upptäckte mopedföraren i trakterna kring Ölmevalla. Han stoppades då man misstänkte att mopeden gick för snabbt.
– Mopeden togs med för vidare kontroller och ynglingen är misstänkt för olovlig körning, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Mopedföraren togs med av patrullen och lämnades hemma hos vårdnadshavare.
– Sådan här kan påverka möjligheten att till exempel ta körkort i framtiden. Det kan också vara så att föräldrarna har ett ansvar, säger Håkansson.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.