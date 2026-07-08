Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott

Av Ronny Karlsson

Polispatrullen fattade misstanke om en moped som gick misstänkt snabbt. Nu misstänks en tonåring för olovlig körning.



En mopedförare stoppades och misstänks för brott. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 20-tiden under torsdagskvällen som en polispatrull upptäckte mopedföraren i trakterna kring Ölmevalla. Han stoppades då man misstänkte att mopeden gick för snabbt.

– Mopeden togs med för vidare kontroller och ynglingen är misstänkt för olovlig körning, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

Mopedföraren togs med av patrullen och lämnades hemma hos vårdnadshavare.

– Sådan här kan påverka möjligheten att till exempel ta körkort i framtiden. Det kan också vara så att föräldrarna har ett ansvar, säger Håkansson.