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NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10

Personbilsfel orsakade långa köer på E6

Av Thomas Östberg

Vid 15-tiden på fredagseftermiddagen uppstod långa köer i södergående riktning på E6 i höjd med Onsalamotet.

Personbilsfel orsakade långa köer på E6
Det var långa köer vid Onsalamotet mellan klockan 15 och 16 på fredagseftermiddagen. Foto: läsarbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En förare av en personbil fick problem med sitt fordon vid 15-tiden och det uppstod snabbt långa köer i den intensiva södergående eftermiddagstrafiken på E6. Enligt Trafikverkets presstjänst blev bilen bärgad strax före klockan 16 och trafiken började därefter så smått flyta på i normal takt igen.



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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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