Personbilsfel orsakade långa köer på E6

Av Thomas Östberg

Vid 15-tiden på fredagseftermiddagen uppstod långa köer i södergående riktning på E6 i höjd med Onsalamotet.



Det var långa köer vid Onsalamotet mellan klockan 15 och 16 på fredagseftermiddagen. Foto: läsarbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En förare av en personbil fick problem med sitt fordon vid 15-tiden och det uppstod snabbt långa köer i den intensiva södergående eftermiddagstrafiken på E6. Enligt Trafikverkets presstjänst blev bilen bärgad strax före klockan 16 och trafiken började därefter så smått flyta på i normal takt igen.