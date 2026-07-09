Personbilsfel orsakade långa köer på E6

Vid 15-tiden på fredagseftermiddagen uppstod långa köer i södergående riktning på E6 i höjd med Onsalamotet.
En förare av en personbil fick problem med sitt fordon vid 15-tiden och det uppstod snabbt långa köer i den intensiva södergående eftermiddagstrafiken på E6. Enligt Trafikverkets presstjänst blev bilen bärgad strax före klockan 16 och trafiken började därefter så smått flyta på i normal takt igen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.