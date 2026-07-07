Debatt "Dags för riktig förändring"

Ja det är rubriken på Socialdemokraternas skuggbudget i Kungsbacka kommun. I vår budget kan vi konstatera att de ekonomiska skillnaderna och prioriteringarna mellan höger och vänster i Kungsbackas politik är tydligare än någonsin. Vi behöver en förändring som kräver att vi tar hand om varandra och ställer upp för alla i samhället.
En av kommunens ekonomiskt utsatta grupper är några av dem med vissa funktionsnedsättningar. De har drabbats extra hårt av inflationen. Många av dessa har daglig verksamhet i kommunens regi. De har en dagersättning som idag är 108,50 kronor. Av denna summa betalar kommunen 36 kronor per dag. Resten betalas genom ett tidsbegränsat statsbidrag.
I den bästa av världar kommer detta statsbidrag bestå, i värsta fall inte. Socialdemokraterna vill höja den dagliga ersättningen för det arbete som utförs inom daglig verksamhet med 100 kronor/dag. Det innebär att den nya dagersättningen blir 208,50 kronor, och dämpar de värsta konsekvenserna om statsbidraget i framtiden uteblir.
I alliansens budget för 2027 och plan för 2028–2029 som gick igenom i kommunfullmäktige, juni 2026 finns inga öronmärkta pengar för detta.
Här behöver vi göra mer och vi kommer fortsätta kämpa för detta, för att minska skillnaderna och öka jämlikheten!
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Therese Edvardsson (S)
Johan Tolinsson (S)
Elisabeth Lyckevall (S)
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.