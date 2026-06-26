Bara favoriter på årets andra allsång

Årets andra allsångskväll på torget i Kungsbacka hade temat Sommarfavoriter. Och visst var det ett pärlband av svenska sommarhits signerade Tomas Ledin, Per Gessle, Ulf Lundell med flera som publiken fick sjunga med i. Dessutom blev det lite humor med Kjell Fritzell.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: