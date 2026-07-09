Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Premium

Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka

Av Julia Sandstén Vikberg

Den årliga Västerhavsveckan satsar ännu större i år. I Kungsbacka kommer flera havsrelaterade aktiviteter att äga rum under veckan i augusti.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-11 KL. 13:00
Vecka med havet i fokus – mycket händer i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-11 KL. 12:28
Olycka på E6 – kollision mellan personbilar
NYHETER 2026-07-11 KL. 10:11
Förare träffad med grön laser i Fjärås
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 17:46
Vill minska felparkeringar vid badplatser
NYHETER 2026-07-10 KL. 16:10
Personbilsfel orsakade långa köer på E6
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 16:00
Whisky blev dyr – man döms för stöld på Systembolaget
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01
Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:35
Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50
SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01
Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
NYHETER 2026-07-09 KL. 15:32
Segelbåt på grund utanför Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.