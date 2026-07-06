Debatt: Halland behöver handling och grön politik

Debatten handlar om hållbarhetsarbetet inom Region Hallands verksamheter. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Otydligt ansvar, bristande uppföljning och dålig samverkan. Det är några av problemen i Region Hallands hållbarhetsarbete, som revisorerna pekar på i en ny granskning.

Hälso- och sjukvården i Sverige står för omkring en femtedel av växthusgasutsläppen från den offentliga sektorn. Regionerna har ett stort ansvar för att driva och genomföra den gröna omställningen i den egna verksamheten. En effektiv omställning förutsätter att klimat och miljöarbetet integreras i ledning och styrning på alla nivåer.

Regionfullmäktige tog i Mål och budget 2023–2026 beslut om att intensifiera arbetet med att minska Region Hallands klimatavtryck i de egna verksamheterna och arbeta för en ansvarsfull resursanvändning. Men nu visar revisorernas granskning en helt annan verklighet. I rapporten Granskning av regionens styrning av hållbarhetsarbete kan vi läsa om otillräckliga riskanalyser, otydligt ansvar, bristande uppföljning och avsaknad av tillräckliga åtgärder när målen inte nås. Enkelt sagt har regionen tagit fram en plan med goda ambitioner och strategier, men inte säkrat att den genomförs.

Det är allvarligt. Klimatkrisen väntar inte, och regionens verksamheter påverkar både miljö och människors hälsa. Vi behöver en politik som tar ansvar för att minska utsläppen, stärka den biologiska mångfalden och skapa ett hållbart Halland för kommande generationer. Mer grön politik, helt enkelt.

För Miljöpartiet är hållbarhetsarbetet inte ett sidospår. Det måste genomsyra alla beslut – från upphandlingar och transporter till energianvändning och investeringar. Vi vill få upp farten i miljöarbetet med tydligare ansvar, bättre uppföljning och utökad samverkan.

Halland behöver grön politik som omsätter ambitioner i effektiva åtgärder. Om vi ska lämna över ett samhälle med ren luft, ett stabilt klimat och en hållbar ekonomi till våra barn och barnbarn kan vi inte nöja oss med ord på ett papper, det krävs handling också!

Sara Raning, Miljöpartiet Halland

Karin Färnlöf Clarin, Miljöpartiet Halland

Harald Tjelle, Miljöpartiet Halland

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