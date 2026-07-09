Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

Av Carl Johan Mårtensson

En bil med husvagnssläp skapade stora problem på Säröleden.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid klockan 11.18 idag och enligt Trafikverket är det en personbil med husvagn som har fått någon typ av haveri. Händelsen ska ha inträffat på väg 158 mellan Särö och Kullavik.

Det ska vara stor påverkan och ett körfält i riktning mot Göteborg är helt blockerat. Enligt prognosen kommer det vara påverkan fram till klockan 12.20.

Uppdatering 12.24: Nu ska båda körfälten vara öppna igen.