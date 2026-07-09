Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

En bil med husvagnssläp skapade stora problem på Säröleden.
Larmet kom in vid klockan 11.18 idag och enligt Trafikverket är det en personbil med husvagn som har fått någon typ av haveri. Händelsen ska ha inträffat på väg 158 mellan Särö och Kullavik.
Det ska vara stor påverkan och ett körfält i riktning mot Göteborg är helt blockerat. Enligt prognosen kommer det vara påverkan fram till klockan 12.20.
Uppdatering 12.24: Nu ska båda körfälten vara öppna igen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.