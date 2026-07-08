Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas

En eller flera tjuvar har slagit till mot ett hus som renoveras i Kungsbacka. Polisen har upprättat en anmälan om stöld.
Anmälan om en inbrottsstöld upprättades under torsdagen, men brottet har troligen skett tidigare.
– En eller flera personer har varit inne ett hus som renoveras i centrala Kungsbacka och stulit verktyg, säger stationsbefäl Stephanie Garbutt hos polisen i Kungsbacka.
Det är oklart vilket värde som verktygen hade och det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet. Garbutt uppmanar husägare som renoverar eller är på resande fot att försöka hitta lösningar som inte välkomnar tjuvar.
– Det är alltid bra att prata med grannar, grannsamverkan fungerar väldigt bra. Larm och kamera är bra att ha och det kan vara klokt att försöka göra så att huset ser bebott ut även när du är i väg.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.