Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"

När Filippa Bergand var liten brukade hon skoja med sina kompisar om att de hade valt fel sport. Bordtennisen kräver extremt mycket träning, det är dåligt betalt jämfört med många andra idrotter och oavsett hur mycket hon tränar kommer det alltid finnas en kines som tränar hårdare.
Men när hon ska peka ut det värsta med pingisen landar hon i något annat.
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