Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-07-12 KL. 09:00
Premium

Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"

Av Eric Andersson

När Filippa Bergand var liten brukade hon skoja med sina kompisar om att de hade valt fel sport. Bordtennisen kräver extremt mycket träning, det är dåligt betalt jämfört med många andra idrotter och oavsett hur mycket hon tränar kommer det alltid finnas en kines som tränar hårdare.
Men när hon ska peka ut det värsta med pingisen landar hon i något annat.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

Premium | SPORT 2026-07-12 KL. 09:00
Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"
Premium | SPORT 2026-07-08 KL. 19:30
Vera blev historisk – vann EM i cheerleading
Premium | SPORT 2026-07-08 KL. 18:11
Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 21:00
Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 15:35
Okej första dag för Hansson-Mild på EM
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 12:50
Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet
Premium | SPORT 2026-07-06 KL. 13:45
Onsala kryssade mot jumbon – "vi kan bättre"
Premium | SPORT 2026-07-05 KL. 15:45
Kungsbackabon som har vunnit EM – i fitness
SPORT 2026-07-02 KL. 17:00
Nytt poddavsnitt: Landslagsspelaren om stressen som aldrig tar slut

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-07-12 KL. 09:00
Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.