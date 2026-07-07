Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
"Vi vill se ett Halland med kortare väntetider i sjukvården", skriver debattörerna. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Halland står inför stora utmaningar. Vårdköerna växer, tre av tio patienter får inte sin operation i tid och kollektivtrafiken blir både dyrare och mindre attraktiv. Trots det saknas det politiska ledarskap som krävs för att vända utvecklingen.

När det blir svårare att få en läkartid, när vårdpersonalen går på knäna och det är dyrare att ta bussen eller tåget är det inte bara statistik – påverkar det människors vardag. Det här är inte en naturlag. Det är resultatet av politiska prioriteringar.

Efter många år vid makten verkar moderatstyret och Mikaela Waltersson (M) vara nöjda. Nöjda med att förvalta i stället för att utveckla. Nöjda med att luta sig tillbaka medan vårdköerna växer, personalen sliter ut sig och kollektivtrafiken tappar resenärer. Vi ser andra regioner ta initiativ för att korta köerna och göra det billigare att resa.

Vi socialdemokrater har en annan syn. Politik handlar inte om att luta sig tillbaka och hoppas att utvecklingen sker av sig själv. Politik handlar om att vilja något med Halland.

Vi vill se ett Halland med kortare väntetider i sjukvården, en bättre och billigare kollektivtrafik och bättre arbetsmiljö för personalen. Vi vill att Region Halland ska vara en motor för utveckling – inte en bromskloss.

Skillnaden mellan oss och Mikaela Waltersson handlar inte bara om enskilda förslag. Vi tror att politikens uppgift är att skapa framtidstro och driva utveckling. Moderaterna verkar mest hoppas att allt fortsätter som vanligt, trots att köerna i sjukvården växer och allt fler inte får vård i tid.

Halland förtjänar mer än ett styre som lutar sig tillbaka. Nu behövs ett nytt, handlingskraftigt ledarskap med idéer, ambitioner och mod att fatta beslut. Ett ledarskap som ser Hallands möjligheter och gör verklighet av dem.

Region Halland behöver en ny riktning framåt.

Per Svensson (S), regionrådskandidat

Magdalena Streijffert (S), regionrådskandidat

Läs mer debatt:

Debatt: Stimulera spontan lek och idrott

Debatt: Valsedlar är spikade och klara

Debatt: Tillsammans utvecklar vi vår stad



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00
Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
DEBATT 2026-07-08 KL. 14:00
Debatt: Stöd den offentliga konsten
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00
Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00
Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00
Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00
Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta

Fler nyheter

Just nu: Olycka på E6 – båda körfälten stängdes avNyheter: Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka Vård: SD kräver extra nämndmöte om vården i KungsbackaNyheter: Nytt strömavbrott – över 400 kunder drabbade
Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen
KRÖNIKOR 2026-07-10 KL. 15:00
Premium

Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen

TV-klipp och nyheter

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
2026-07-10 KL. 12:40
Premium

Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
2026-07-10 KL. 14:01

Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
2026-07-10 KL. 12:00
Premium

SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka

"Extraordinär situation" inom Vård och omsorg

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
2026-07-10 KL. 08:30
Premium

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:35

Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan

Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00

Debatt: Moderaterna är för mätta

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:15

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:15

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel
NYHETER 2026-07-10 KL. 06:45
Premium

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel

Utmaning med flera olika projekt i samma område
NYHETER 2026-07-09 KL. 21:00
Premium

Utmaning med flera olika projekt i samma område

En miljon besök varje år vid arenan i byggtider

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade
NYHETER 2026-07-09 KL. 20:00
Premium

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade

"Kommer att se ut som en relativt färdig arena utifrån under nästa höst"

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka
KULTUR & NÖJE 2026-07-09 KL. 19:00
Premium

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor
FOTBOLL 2026-07-09 KL. 17:30
Premium

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor

Mängder med matcher när Gothia Cup inleds på måndag

Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30

Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen

Segelbåt på grund utanför Kungsbacka
NYHETER 2026-07-09 KL. 15:32

Segelbåt på grund utanför Kungsbacka

Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver handling och grön politik

Pengar till dömda poliser skulle kunna vara muta
NYHETER 2026-07-09 KL. 12:15
Premium

Pengar till dömda poliser skulle kunna vara muta

"Allmänhetens förtroende riskerar att påverkas"

Jan Emanuel samlade in pengar till dömda poliserna
NYHETER 2026-07-09 KL. 11:45
Premium

Jan Emanuel samlade in pengar till dömda poliserna

Poliser fick böter efter insats på Kungsmässan

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet

Delar från bilar stulna vid restaurang
NYHETER 2026-07-09 KL. 10:13

Delar från bilar stulna vid restaurang

Ny sommarbuss gör det enklare att ta sig till Gottskär
NYHETER 2026-07-09 KL. 09:52

Ny sommarbuss gör det enklare att ta sig till Gottskär

Stort strömavbrott – över 1500 drabbades i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-09 KL. 08:53

Stort strömavbrott – över 1500 drabbades i Kungsbacka

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen
NYHETER 2026-07-09 KL. 07:34

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen

Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut
NYHETER 2026-07-09 KL. 07:20
Premium

Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KRÖNIKOR 2026-07-10 KL. 15:00
Krönika: Det var bättre förr – i alla fall i tv-världen
NYHETER 2026-07-10 KL. 14:01
Olycka på E6 – båda körfälten stängdes av
DEBATT 2026-07-10 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:40
Ovanlig försäljning – nu kan du köpa skog i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 12:00
SD kräver extra nämndmöte om vården i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:35
Fordonshaveri på Säröleden – stor påverkan
NYHETER 2026-07-10 KL. 11:33
Nytt strömavbrott – över 400 kunder drabbade
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33
Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:15
Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50
SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.