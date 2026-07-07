Debatt: Halland behöver ett nytt ledarskap

"Vi vill se ett Halland med kortare väntetider i sjukvården", skriver debattörerna. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Halland står inför stora utmaningar. Vårdköerna växer, tre av tio patienter får inte sin operation i tid och kollektivtrafiken blir både dyrare och mindre attraktiv. Trots det saknas det politiska ledarskap som krävs för att vända utvecklingen.

När det blir svårare att få en läkartid, när vårdpersonalen går på knäna och det är dyrare att ta bussen eller tåget är det inte bara statistik – påverkar det människors vardag. Det här är inte en naturlag. Det är resultatet av politiska prioriteringar.

Efter många år vid makten verkar moderatstyret och Mikaela Waltersson (M) vara nöjda. Nöjda med att förvalta i stället för att utveckla. Nöjda med att luta sig tillbaka medan vårdköerna växer, personalen sliter ut sig och kollektivtrafiken tappar resenärer. Vi ser andra regioner ta initiativ för att korta köerna och göra det billigare att resa.

Vi socialdemokrater har en annan syn. Politik handlar inte om att luta sig tillbaka och hoppas att utvecklingen sker av sig själv. Politik handlar om att vilja något med Halland.

Vi vill se ett Halland med kortare väntetider i sjukvården, en bättre och billigare kollektivtrafik och bättre arbetsmiljö för personalen. Vi vill att Region Halland ska vara en motor för utveckling – inte en bromskloss.

Skillnaden mellan oss och Mikaela Waltersson handlar inte bara om enskilda förslag. Vi tror att politikens uppgift är att skapa framtidstro och driva utveckling. Moderaterna verkar mest hoppas att allt fortsätter som vanligt, trots att köerna i sjukvården växer och allt fler inte får vård i tid.

Halland förtjänar mer än ett styre som lutar sig tillbaka. Nu behövs ett nytt, handlingskraftigt ledarskap med idéer, ambitioner och mod att fatta beslut. Ett ledarskap som ser Hallands möjligheter och gör verklighet av dem.

Region Halland behöver en ny riktning framåt.

Per Svensson (S), regionrådskandidat

Magdalena Streijffert (S), regionrådskandidat

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