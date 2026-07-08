Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Av Ronny Karlsson

Koppar fortsätter att vara stöldbegärligt i Åsa. Nu har ännu en sådan stöld rapporterats in.



En ny kopparstöld har anmälts från Psa- Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Brottet anmäldes under torsdagen men tros ha skett ett par dagar tidigare.

– Det har stulits en kopparkittel någon gång under veckan, jag misstänker att den stått i en trädgård, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Det har upprättats en anmälan om stöld men gärningsman eller gärningsmän är så här långt okända för polisen.

Tidigare i veckan rapporterade Norra Halland om en annan kopparstöld i Åsa.

Då var det två personer som kunde gripas av polis efter att ha försökt stjäla med sig stuprännor i koppar från en fastighet.