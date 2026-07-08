Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Koppar fortsätter att vara stöldbegärligt i Åsa. Nu har ännu en sådan stöld rapporterats in.
Brottet anmäldes under torsdagen men tros ha skett ett par dagar tidigare.
– Det har stulits en kopparkittel någon gång under veckan, jag misstänker att den stått i en trädgård, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Det har upprättats en anmälan om stöld men gärningsman eller gärningsmän är så här långt okända för polisen.
Tidigare i veckan rapporterade Norra Halland om en annan kopparstöld i Åsa.
Då var det två personer som kunde gripas av polis efter att ha försökt stjäla med sig stuprännor i koppar från en fastighet.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.