Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00

Debatt: Moderaterna är för mätta

Debatt: Moderaterna är för mätta
Magdalena Sundqvist (S) signerar dagens debattartikel. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi får börja med att tacka Emanuel Forsell (M) för hans nyfikenhet och vilja att veta mer om hur Socialdemokraterna vill bygga ett framtida Kungsbacka. Vi tror faktiskt att han behöver få mer kunskap, inspiration och möjlighet att se lite mer positivt på människor som bor i olika typer av bostäder.

Emanuel har länge uttryckt rädsla för att ”tvångsblandas”. Han är rädd att folk i hyresrätter ska komma nära. Under den senaste mandatperioden har det inom Alliansen också pratats om miljonprogram, DDR och nu i hans senaste skrift ”grå betong”.

I Socialdemokraternas Kungsbacka är unga välkomna, barnfamiljer, de som vill driva företag, äldre, de med funktionshinder och de som vill jobba inom kommunens verksamheter så väl som de som vill jobba i den privata sektorn.

För att det här ska bli verklighet så måste det också finnas bostäder för olika skeden i livet. För de flesta av oss var verkligheten sådan när vi var unga att vi varken hade medel till stora investeringar eller vilja att binda upp oss så länge som man behöver när man ska köpa sitt första hus. Vid en skilsmässa är det ofta ganska tufft ekonomiskt att köpa två fastigheter i samma område där familjen tidigare bodde tillsammans. Då måste det finnas bostäder så att barnen inte behöver ryckas upp från sin trygghet i förskola och skola. När det gäller hyresrätter över lag så är det många som ser det som en frihet, slippa ägna så mycket tid åt skötsel och få hjälp när något har gått sönder.

Det behöver finnas olika boendemöjligheter för olika skeden i livet. Det betyder så klart att Socialdemokraterna, förutom hyresrätter, även vill ha gott om äganderätter runt om i kommunen – båda upplåtelseformerna med bland annat villor och radhus. De flesta av oss hinner med att bo i flera upplåtelseformer under en livstid, vilket är helt rimligt.

Det som skiljer (S) från (M) är önskan om att bygga ett Kungsbacka där unga vill och kan stanna. En pusselbit för att få detta att fungera är bostäder man kan klara av att bo i när man får sitt första jobb eller när man är student. Det räcker dock inte med att vi i kommunen har vilja och visioner. Vi behöver också en regering med en aktiv byggnations- och bostadspolitik. Den är idag obefintlig med Tidöregeringen och Sverigedemokraterna.

M i Kungsbacka är helt enkelt för nöjda och mätta. Vi socialdemokrater vill mer. Vi vill bygga ett samhälle där unga inte flyr och där vi värnar olika önskemål om boenden i olika skeden i livet. Med ett Kungsbacka där man kan äga sitt boende när det passar och hyra när det fungerar bättre, då bygger vi ett Kungsbacka med frihet och trygghet på allvar.

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

Johan Tolinsson

Ann-Louise Lundqvist

Ermin Skoric

Shabnam Zamani

Lars Ericsson

Läs mer debatt:

Debatt: Stimulera spontan lek och idrott

Debatt: Valsedlar är spikade och klara

Debatt: Tillsammans utvecklar vi vår stad



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00
Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
DEBATT 2026-07-08 KL. 14:00
Debatt: Stöd den offentliga konsten
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00
Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00
Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00
Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
DEBATT 2026-07-07 KL. 10:00
Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00
Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00
Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-08 KL. 14:00
Debatt: Stöd den offentliga konsten

Fler nyheter

Blåljus: Ny stöld av koppar har anmälts i ÅsaBlåljus: Stöld från hus som renoveras – verktyg saknasVäder: SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dagBlåljus: Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott
NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
Premium

NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom

TV-klipp och nyheter

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
2026-07-10 KL. 07:50

SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel
2026-07-10 KL. 06:45
Premium

Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
2026-07-10 KL. 09:15

Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas

Debatt: Moderaterna är för mätta
2026-07-10 KL. 10:00

Debatt: Moderaterna är för mätta

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33

Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:15

Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott

Utmaning med flera olika projekt i samma område
NYHETER 2026-07-09 KL. 21:00
Premium

Utmaning med flera olika projekt i samma område

En miljon besök varje år vid arenan i byggtider

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade
NYHETER 2026-07-09 KL. 20:00
Premium

Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade

"Kommer att se ut som en relativt färdig arena utifrån under nästa höst"

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka
KULTUR & NÖJE 2026-07-09 KL. 19:00
Premium

Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor
FOTBOLL 2026-07-09 KL. 17:30
Premium

87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor

Mängder med matcher när Gothia Cup inleds på måndag

Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30

Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen

Segelbåt på grund utanför Kungsbacka
NYHETER 2026-07-09 KL. 15:32

Segelbåt på grund utanför Kungsbacka

Debatt: Halland behöver handling och grön politik
DEBATT 2026-07-09 KL. 14:00

Debatt: Halland behöver handling och grön politik

Pengar till dömda poliser skulle kunna vara muta
NYHETER 2026-07-09 KL. 12:15
Premium

Pengar till dömda poliser skulle kunna vara muta

"Allmänhetens förtroende riskerar att påverkas"

Jan Emanuel samlade in pengar till dömda poliserna
NYHETER 2026-07-09 KL. 11:45
Premium

Jan Emanuel samlade in pengar till dömda poliserna

Poliser fick böter efter insats på Kungsmässan

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet
DEBATT 2026-07-09 KL. 11:00

Debatt: Hammargård – det största miljöprojektet

Delar från bilar stulna vid restaurang
NYHETER 2026-07-09 KL. 10:13

Delar från bilar stulna vid restaurang

Ny sommarbuss gör det enklare att ta sig till Gottskär
NYHETER 2026-07-09 KL. 09:52

Ny sommarbuss gör det enklare att ta sig till Gottskär

Stort strömavbrott – över 1500 drabbades i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-09 KL. 08:53

Stort strömavbrott – över 1500 drabbades i Kungsbacka

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen
NYHETER 2026-07-09 KL. 07:34

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen

Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut
NYHETER 2026-07-09 KL. 07:20
Premium

Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär
NYHETER 2026-07-08 KL. 21:00
Premium

Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär

Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-08 KL. 20:15

Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka

Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade många
KULTUR & NÖJE 2026-07-08 KL. 18:45
Premium

Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade många

Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM
SPORT 2026-07-08 KL. 18:11
Premium

Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM

Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna
NYHETER 2026-07-08 KL. 18:00
Premium

Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna

Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen
NYHETER 2026-07-08 KL. 17:00
Premium

Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-07-10 KL. 10:00
Debatt: Moderaterna är för mätta
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:33
Ny stöld av koppar har anmälts i Åsa
NYHETER 2026-07-10 KL. 09:15
Stöld från hus som renoveras – verktyg saknas
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 08:30
NH-krönikören Ingrid har gått bort efter en tids sjukdom
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:50
SMHI varnar – så varmt kan det bli i Kungsbacka i dag
NYHETER 2026-07-10 KL. 07:15
Snabb moped stoppades – tonåring misstänks för brott
Premium | NYHETER 2026-07-10 KL. 06:45
Retad flicka delade ut slag – döms för misshandel
Premium | NYHETER 2026-07-09 KL. 21:00
Utmaning med flera olika projekt i samma område
Premium | NYHETER 2026-07-09 KL. 20:00
Arenabygget i full gång – över 100 personer inblandade
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-09 KL. 19:00
Lyckad 40-årsfest kan bli till rockfestival i Kungsbacka
Premium | FOTBOLL 2026-07-09 KL. 17:30
87 lag till Kungsbacka – så många spelare bor på skolor
DEBATT 2026-07-09 KL. 16:30
Debatt: S fortsätter att förvränga sanningen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.