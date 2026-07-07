Debatt: Moderaterna är för mätta

Magdalena Sundqvist (S) signerar dagens debattartikel. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi får börja med att tacka Emanuel Forsell (M) för hans nyfikenhet och vilja att veta mer om hur Socialdemokraterna vill bygga ett framtida Kungsbacka. Vi tror faktiskt att han behöver få mer kunskap, inspiration och möjlighet att se lite mer positivt på människor som bor i olika typer av bostäder.

Emanuel har länge uttryckt rädsla för att ”tvångsblandas”. Han är rädd att folk i hyresrätter ska komma nära. Under den senaste mandatperioden har det inom Alliansen också pratats om miljonprogram, DDR och nu i hans senaste skrift ”grå betong”.

I Socialdemokraternas Kungsbacka är unga välkomna, barnfamiljer, de som vill driva företag, äldre, de med funktionshinder och de som vill jobba inom kommunens verksamheter så väl som de som vill jobba i den privata sektorn.

För att det här ska bli verklighet så måste det också finnas bostäder för olika skeden i livet. För de flesta av oss var verkligheten sådan när vi var unga att vi varken hade medel till stora investeringar eller vilja att binda upp oss så länge som man behöver när man ska köpa sitt första hus. Vid en skilsmässa är det ofta ganska tufft ekonomiskt att köpa två fastigheter i samma område där familjen tidigare bodde tillsammans. Då måste det finnas bostäder så att barnen inte behöver ryckas upp från sin trygghet i förskola och skola. När det gäller hyresrätter över lag så är det många som ser det som en frihet, slippa ägna så mycket tid åt skötsel och få hjälp när något har gått sönder.

Det behöver finnas olika boendemöjligheter för olika skeden i livet. Det betyder så klart att Socialdemokraterna, förutom hyresrätter, även vill ha gott om äganderätter runt om i kommunen – båda upplåtelseformerna med bland annat villor och radhus. De flesta av oss hinner med att bo i flera upplåtelseformer under en livstid, vilket är helt rimligt.

Det som skiljer (S) från (M) är önskan om att bygga ett Kungsbacka där unga vill och kan stanna. En pusselbit för att få detta att fungera är bostäder man kan klara av att bo i när man får sitt första jobb eller när man är student. Det räcker dock inte med att vi i kommunen har vilja och visioner. Vi behöver också en regering med en aktiv byggnations- och bostadspolitik. Den är idag obefintlig med Tidöregeringen och Sverigedemokraterna.

M i Kungsbacka är helt enkelt för nöjda och mätta. Vi socialdemokrater vill mer. Vi vill bygga ett samhälle där unga inte flyr och där vi värnar olika önskemål om boenden i olika skeden i livet. Med ett Kungsbacka där man kan äga sitt boende när det passar och hyra när det fungerar bättre, då bygger vi ett Kungsbacka med frihet och trygghet på allvar.

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

Johan Tolinsson

Ann-Louise Lundqvist

Ermin Skoric

Shabnam Zamani

Lars Ericsson

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