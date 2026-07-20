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DEBATT 2026-07-24 KL. 15:00

Debatt: Varför ska de med färdtjänst betala mer?

Debatt: Varför ska de med färdtjänst betala mer?
Debattartikeln handlar om färdtjänst. Arkivfoto: Norra Halland

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Det talas ofta om vikten av att alla ska kunna leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Men för många Kungsbackabor som är beroende av färdtjänst ser verkligheten annorlunda ut.

Den som har färdtjänst och vill resa inom hela Kungsbacka kommun måste i dag betala för två zoner. Samtidigt räcker det med en zon för den som reser med den vanliga kollektivtrafiken. Dessutom har högerregeringen halverat priset på månadskorten i kollektivtrafiken – en välkommen reform även om den bara är tillfällig – men personer med färdtjänst får inte ta del av den på något sätt.

Resultatet blir att de som redan har de största utmaningarna får betala mer, medan andra får billigare resor. Det är varken rimligt eller rättvist.

Färdtjänst är ingen lyx och inget frivilligt val. Den är en förutsättning för att kunna ta sig till arbete, studier, vårdbesök, fritidsaktiviteter och för att kunna träffa familj och vänner. Ingen ska behöva betala ett högre pris för att man har en funktionsnedsättning.

Därför föreslog vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2027 att färdtjänsten i Kungsbacka, precis som den övriga kollektivtrafiken, ska omfattas av en enda zon inom kommunen. Samma kommun – samma zon. Ett enkelt och rättvist förslag som skulle göra stor skillnad för dem som är beroende av färdtjänst.

Ett samhälle mäts inte efter hur det behandlar dem som har det lättast, utan efter hur det behandlar dem som behöver samhällets stöd mest.

Att den högerstyrda majoriteten i Kungsbacka, med stöd av Sverigedemokraterna, i stället valde att sänka kommunalskatten med 15 öre var kanske inte oväntat. Samtidigt hade endast ett par av dessa ören räckt för att finansiera en mer rättvis färdtjänst. Majoriteten valde skattesänkningar framför att förbättra vardagen för människor som är beroende av samhällets stöd. Det är ett politiskt vägval som säger mycket om vilka prioriteringar man gör och synen på människor.

Vi kommer att fortsätta driva frågan om en rättvisare färdtjänst där alla invånare ges möjlighet att resa på lika villkor.

Elisabeth Lyckevall (S)

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i tekniknämnden

Per-Axel (PA) Landström (S)

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i tekniknämnden



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