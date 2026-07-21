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NYHETER 2026-07-23 KL. 06:45
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Akuta läget över – förening jobbar vidare för ny lokal

Av Thomas Östberg

Den 1 oktober skulle Tölö scoutkår ha flyttat ut från Hedeskolan och därmed varit utan lokaler. Nu har kåren fått beskedet att de får vara kvar på skolan till årsskiftet. Arbetet med att hitta en permanent lösning på lokalfrågan pågår i samråd med kommunen.

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