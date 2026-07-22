Mulet och regn i helgen – men snart är värmen tillbaka

Av Ronny Karlsson

En del regn, en hel del moln. Helgen blir inte perfekt för semesterfirare i Kungsbacka. Men snart är högsommaren tillbaka.



Snart blir det riktigt varmt i Kungsbacka igen. Arkivfoto: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Meteorologen Kjell Lund konstaterar att Kungsbacka får ett varierat väder under de kommande dagarna.

– Fredagen bjuder på mest uppehåll, men molnigt och en del regnskurar. Det blir en del sol också och då hamnar vi på 20-22, kanske 23 grader, säger Lund.

Lördagen bjuder på ännu mer moln och det blir en del regnskurar. Under kvällen och natten tilltar sedan regnet.

– Förhoppningsvis drar regnet förbi under natten men det kan också bli en del skurar under söndagsmorgonen. Temperaturerna på lördag når inte riktigt 20 grader, men det är inte långt borta, säger Lund.

Efter eventuella skurar på morgonen ska sedan söndagen bjuda på uppehåll utan att det blir supervarmt. Men den som gillar värme behöver inte vänta jättelänge på riktigt sommarväder. Kjell Lund har lovande besked att ge.

– På tisdag byggs det upp en högtrycksrygg och vi vår soligt väder och varmare i de norra delarna av Halland. Då kanske vi kan nå upp till 25 grader, säger han.