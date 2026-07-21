Bilaffär anmäls – började att krångla fyra dagar efter inköp

Av Ronny Karlsson

Bilen för nästan 400 000 kronor började att krångla redan efter några dagar. Efter fem verkstadsbesök fick ägaren nog och kräver pengarna tillbaka.



Ett bilköp anmäls till ARN. Bilden är en genrebild. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är i en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som kvinnan från Kungsbacka redogör för bilköpet och de komplikationer som uppstått.

Kvinnan köpte en begagnad elbil för 387 500 kronor, hon fick 24 månaders garanti men redan efter fyra dagar upptäcktes fel för första gången. Bilen hade då bara gått 5 700 mil och verkstadsbesöket var bara ett av de fyra som hon totalt varit med om. Det upptäcktes också att bilen varit inlämnad av tidigare ägare en gång.

Det är bland annat kylsystemet och klimatanläggningen i bilen som har krånglat.

Företaget som sålde bilen säger nej till kravet på att köpa tillbaka bilen. De menar att det handlar om olika fel på bilen, medan kvinnan från Kungsbacka pekar på att det är samma grundfel som orsakat de många verkstadsbesöken.

I sin anmälan kräver kvinnan att köpet ska hävas och att hon får tillbaka hela summan som hon betalat. Det blir nu upp till nämnden att avgöra vad som bör gälla i frågan.