Soligt och 23 grader – det utlovar SMHI idag. Men badtempen fortsätter att krypa nedåt. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Efter förra veckans värmebölja har de senaste dagarna bjudit på betydligt svalare temperaturer och mer traditionellt svenskt sommarväder.
Det påverkar även badtempen vid några av kommunens mest populära badplatser. På majoriteten av badplatserna är temperaturen nu under 20-gradersstrecket.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 18 grader (23 juli)
Utholmen: 19 grader (23 juli)
Smarholmen: 18 grader (21 juli)
Åsa Vita Sand: 19 grader (23 juli)
Lygnern: 20 grader (23 juli)
Stora Hornsjön: 20 grader (23 juli)
Tjolöholm: 19 grader (23 juli)
Torstensvik: 18 grader (23 juli)
Stora Iglakärr: 21 grader (23 juli)
Hanhals: 19 grader (20 juli)
Lerkils: 18 grader (23 juli)
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.