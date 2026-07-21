Så varmt är det på din badplats just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Soligt och 23 grader – det utlovar SMHI idag. Men badtempen fortsätter att krypa nedåt. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Endast tre av badplatserna erbjuder 20-gradiga badvattentemperaturer nu. Arkivfoto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter förra veckans värmebölja har de senaste dagarna bjudit på betydligt svalare temperaturer och mer traditionellt svenskt sommarväder.

Det påverkar även badtempen vid några av kommunens mest populära badplatser. På majoriteten av badplatserna är temperaturen nu under 20-gradersstrecket.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (23 juli)

Utholmen: 19 grader (23 juli)

Smarholmen: 18 grader (21 juli)

Åsa Vita Sand: 19 grader (23 juli)

Lygnern: 20 grader (23 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (23 juli)

Tjolöholm: 19 grader (23 juli)

Torstensvik: 18 grader (23 juli)

Stora Iglakärr: 21 grader (23 juli)

Hanhals: 19 grader (20 juli)

Lerkils: 18 grader (23 juli)