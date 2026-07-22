Här är Kungsbackas varmaste badplats just nu

Mulet och en del regn – så väntas helgen inledas i Kungsbacka. Men på några badplatser håller sig tempen fortfarande över 20-gradersstrecket. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
SMHI kom med ett dystert besked till alla semesterfirare under fredagen: helgen väntas bli molnig och bjuda på en del regnskurar.
Men kanske behöver det inte stoppa badplanerna? Tidvis och på vissa badplatser kan vattnet till och med bjuda på högre temperaturer än vädret i övrigt – det gäller särskilt i sjöarna. I exempelvis Stora Iglakärr ligger badtempen nu på hela 21 grader.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 19 grader (24 juli)
Utholmen: 18 grader (24 juli)
Smarholmen: 18 grader (24 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (24 juli)
Lygnern: 20 grader (24 juli)
Stora Hornsjön: 20 grader (24 juli)
Tjolöholm: 19 grader (24 juli)
Torstensvik: 18 grader (24 juli)
Stora Iglakärr: 21 grader (24 juli)
Hanhals: 18 grader (24 juli)
Lerkils: 19 grader (24 juli)
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