Debatt: Tommy Rydfeldt väljer att missförstå

Gratis kollektivtrafik för alla inom LSS är ett av V-förslagen

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på Tommy Rydfeldts (L) replik vår insändare ”Inget är gratis-någon har fått betala priset”

Vänsterpartiet har skrivit en debattartikel om att Kungsbacka kommun under 2020-talet gör överskott som överstiger 3 000 miljoner. Kommunen är numera skuldfri bortsett från de avgiftsbelagda verksamheterna bl a Vatten och Avlopp. Då ingenting är gratis så har dessa överskott betalats av kommunens anställda genom dåliga arbetsförhållanden och löner. Välfärden har fått stå tillbaka för att göra kommunen skuldfri.

Tommy Rydfeldt (L) har skrivit en replik på detta, där inget av ovanstående avvisas. Tommys replik handlar helt och hållet om Vänsterpartiets budget för 2027. Här väljer Tommy att både missförstå och fara med felaktiga siffror.

V:s budget fanns med i handlingarna inför debatten 9 juni. De borde Tommy läsa mer noggrant.

Fakta är att Vänsterpartiet vill göra satsningar på välfärden med 486 miljoner bland annat:

- införa 30-timmars arbetsvecka inom omsorgsyrkena

- förbättrade arbetsvillkor inom omsorgen (istället för Alliansens besparingar)

- slopad karensdag

- ökad lärartäthet

- färre barn i barngrupperna med bibehållen personalstyrka

- gratis kollektivtrafik till alla inom LSS

Detta finansieras med

-skattehöjningar med 0,95 kr vilket ger 292 miljoner.

-minska budgeterat resultat med 197 miljoner så att det i stället blir 170 miljoner.

Vänsterpartiet hoppas på ett maktskifte och en ny regering med ett starkt vänsterparti. Statsbidragen till kommunerna kommer då att kraftigt öka, så att vi kanske inte behöver höja kommunalskatten.

Vänsterpartiets Fullmäktige-grupp

Patrik Jervne Henestam gruppledare i Kommunfullmäktige

Violet Dunér ledamot i Kommunfullmäktige

Jon Thorbjörnsson ersättare i Kommunfullmäktige

Sanna Persson ersättare i Kommunfullmäktige