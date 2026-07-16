Debatt: Vi är många kvinnor inom SD

Carita Boulwén. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag är kvinna, mamma, mormor och farmor. Jag vill att mina barn, barnbarn och kommande generationer ska få växa upp i ett tryggt Sverige. Därför blev jag aktiv i Sverigedemokraterna 2013.

Jag skriver detta eftersom vänstern under lång tid har försökt måla upp Sverigedemokraterna som ett parti för män, eller till och med som ett parti mot kvinnor. Det stämmer inte med verkligheten.

SD är det parti som tar kvinnors och familjers trygghet på allvar, vågar tala klarspråk om migration, hedersförtryck, våld och otrygghet, och värnar familjers rätt att själva forma sina liv.

När jag engagerade mig såg jag ett Sverige på väg åt helt fel håll. Otryggheten ökade, kriminaliteten blev grövre och allt fler började anpassa sina liv efter sådant som aldrig borde höra hemma i ett fritt och tryggt samhälle.

När jag växte upp var ord som hedersförtryck, gruppvåldtäkter, gängskjutningar och förnedringsrån inte en del av samhällsdebatten. I dag beskriver de ett Sverige många av oss aldrig trodde att vi skulle få se. Länge avfärdades dessutom de som lyfte problemen som intolerant, okunnig eller med olika nedsättande epitet.

Det är inte ett sådant Sverige jag vill lämna över till mina barn, barnbarn och kommande generationer. Jag vill se ett tryggt samhälle där människor inte begränsas av rädsla eller hedersförtryck, där barn får en skola med kunskap och studiero, där äldre möts med värdighet, där den som blir sjuk får vård i tid och där grova brott möts av tydliga konsekvenser och riktiga straff.

Sedan Tidöavtalet har Sverige börjat återta kontrollen över migrationen, samtidigt som reformer genomförs för ökad trygghet, hårdare tag mot kriminaliteten och bättre ordning efter många år av bristande kontroll.

Det tar tid att städa upp efter åratal av naiv och ansvarslös politik. Men Sverige har äntligen börjat byta riktning, tack vare Sverigedemokraterna. Nu gäller det att se till att arbetet inte stannar av.

Vi är många kvinnor som har valt Sverigedemokraterna. Men vi behöver bli fler om Sverige ska få fortsätta på den väg som nu har påbörjats, både nationellt och lokalt.

Din röst kan vara avgörande, för tryggheten, för familjerna, för äldreomsorgen och för våra barn och kommande generationer.

Som kvinna, mamma, mormor och farmor står jag tryggt i mitt val.

SD 2026

Carita Boulwén,

riksdagsledamot

ledamot Kungsbacka

kommunfullmäktige