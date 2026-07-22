Storckenfeldts vardag – att leva med hat och hot

”Äckel”. ”Maktgalen nazisthora”.
Orden ovan är bara ett urval från vad Helena Storckenfeldt (M) blivit kallad under sin tid som riksdagspolitiker.
Men hon vägrar att låta sig tystas.
– Jag smyger inte ut bakvägen och tar demokratin med mig, säger hon.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: