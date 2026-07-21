Soligt idag – men snart vänder vädret i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Ett högtryck har dragit in över Kungsbacka men det ser inte ut att bli särskilt långvarigt.

– Tidvis ligger molnen tätt under fredagen, säger Fanny Saarela, meteorolog vid SMHI.



Passa på att njuta – snart väntar ett väderomslag. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Torsdagen har börjat soligt i Kungsbacka och så ser det ut att fortsätta.

– Det kommer vara mestadels soligt under stora delar av dagen. Det är först framåt senare delarna av kvällen som det kan börja dra in höga slöjmoln som är ganska tunna. Så även när de drar in kommer det upplevas som ganska soligt tills solen går ned, säger Fanny Saarela, meteorolog vid SMHI.

Dessutom kan det vara läge att plocka fram badkläderna.

– Torsdagen blir ganska varm. Idag kommer vi passera 20-gradersstrecket och vi når upp till runt 23 grader. Det blir varmt och skönt om man gillar det!

Under natten väntas ett tjockare molntäcke tillfälligt dra in över kommunen. Men lagom till morgonkaffet kan solen kika fram igen, enligt meteorologen.

– Molntäcket har passerat till stor del till fredagsmorgonen. Just nu ser det ut att vara mestadels uppehåll under fredagen och solen kommer varvas med lite moln. Temperaturen väntas ligga på strax under 20 grader.

Men framåt fredagskvällen ser det ut att mulna till ordentligt.

– Tidvis ligger molnen tätt under fredagen, framförallt under den senare delen av dagen. Under kvällen kan även lättare regn dra in, sen om det träffar just Kungsbacka är lite klurigt att veta.

Helgprognosen är fortsatt osäker men enligt meteorologen blir det antagligen mer av samma vara.

– Det väntas vara ganska molnigt även under helgen. Som det ser ut nu är det tätt bland molnen på lördag och lite mer uppsprucket under söndagen, då kommer solen säkert kika fram ibland. Det kommer också vara lite småregnigt både under lördag och söndag, säger Fanny Saarela.